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Саме час посміхнутися: свіжі жарти для гарного настрою

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Саме час посміхнутися: свіжі жарти для гарного настрою Новина оновлена 07 жовтня 2021, 12:07

Ця добірка веселих анекдотів підніме вам настрій на цілий день

У єврейському будинку хлопчик грає на скрипці, а пудель йому наспівує в такт.

Нарешті батько не витримує і каже:

- Моня, припини це негайно! Ти можеш грати те, що пудель не знає?

Спочатку думаєш, що у вас довіра у відносинах, а потім він фоткає шахову дошку перед тим, як відійти в процесі гри.

- Як справи?

- Так ось, на барабані вчуся грати.

- Ну і як результат?

- Супер!

- Що, класно граєш?

- Ні, сусід повісився!

Господар продуктового магазину був звинувачений в тому, що він продавав замість справжньої шинки дерев’яну, нарізану тонкими скибочками і загорнуту в красивий папір.

- Як вам не соромно обманювати покупців? — запитав суддя.

- Ну, що ви, звідки ж я міг знати, що у цієї проклятої тварини була дерев’яна нога.

- Чим закрити покриття дивана, яке роздерла до фанери кішка?

- Кішкою!

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти