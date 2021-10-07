Саме час посміхнутися: свіжі жарти для гарного настрою

Господар продуктового магазину був звинувачений в тому, що він продавав замість справжньої шинки дерев’яну, нарізану тонкими скибочками і загорнуту в красивий папір.

- Як вам не соромно обманювати покупців? — запитав суддя.

- Ну, що ви, звідки ж я міг знати, що у цієї проклятої тварини була дерев’яна нога.