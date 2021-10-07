Саме час посміхнутися: свіжі жарти для гарного настрою
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У єврейському будинку хлопчик грає на скрипці, а пудель йому наспівує в такт.
Нарешті батько не витримує і каже:
- Моня, припини це негайно! Ти можеш грати те, що пудель не знає?
Спочатку думаєш, що у вас довіра у відносинах, а потім він фоткає шахову дошку перед тим, як відійти в процесі гри.
- Як справи?
- Так ось, на барабані вчуся грати.
- Ну і як результат?
- Супер!
- Що, класно граєш?
- Ні, сусід повісився!
Господар продуктового магазину був звинувачений в тому, що він продавав замість справжньої шинки дерев’яну, нарізану тонкими скибочками і загорнуту в красивий папір.
- Як вам не соромно обманювати покупців? — запитав суддя.
- Ну, що ви, звідки ж я міг знати, що у цієї проклятої тварини була дерев’яна нога.
- Чим закрити покриття дивана, яке роздерла до фанери кішка?
- Кішкою!