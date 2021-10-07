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Вішати ніс заборонено: найпозитивніші вечірні анекдоти

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Вішати ніс заборонено: найпозитивніші вечірні анекдоти Новина оновлена 07 жовтня 2021, 17:22

Забавні анекдоти для гарного настрою в цей день

Голова чоловіка лежить на колінах дружини. Дружина гладить його по волоссю, потім знімає його окуляри і ніжно каже:

- Милий, без окулярів на твоєму носі ти так схожий на того красеня, за якого я вийшла заміж!

Чоловік, глянувши на неї:

- Знаєш, без окулярів на моєму носі ти теж здаєшся просто красунею!

- Чув, Яша звільняється завтра?

- Що? Ти хочеш сказати, що він тут працював, а не просто приходив до відділу потриндіти кожен день?

Викладач літератури запитує студентку:

- Якби ви могли зустрітися і поговорити з будь-яким письменником, живим або мертвим, кого б ви вибрали?

- Живого...

- Семен, цей менеджер готелю нам дуже допоміг і поміняв наш номер на покращений, може віддячимо? Дамо скільки не шкода?

- У нас немає таких грошей.

- Мій син весь час запитує мене, звідки беруться діти.

- Ну це нормально.

- Хм, але ж він уже три роки як одружений!

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти