Вішати ніс заборонено: найпозитивніші вечірні анекдоти
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Голова чоловіка лежить на колінах дружини. Дружина гладить його по волоссю, потім знімає його окуляри і ніжно каже:
- Милий, без окулярів на твоєму носі ти так схожий на того красеня, за якого я вийшла заміж!
Чоловік, глянувши на неї:
- Знаєш, без окулярів на моєму носі ти теж здаєшся просто красунею!
- Чув, Яша звільняється завтра?
- Що? Ти хочеш сказати, що він тут працював, а не просто приходив до відділу потриндіти кожен день?
Викладач літератури запитує студентку:
- Якби ви могли зустрітися і поговорити з будь-яким письменником, живим або мертвим, кого б ви вибрали?
- Живого...
- Семен, цей менеджер готелю нам дуже допоміг і поміняв наш номер на покращений, може віддячимо? Дамо скільки не шкода?
- У нас немає таких грошей.
- Мій син весь час запитує мене, звідки беруться діти.
- Ну це нормально.
- Хм, але ж він уже три роки як одружений!