Вішати ніс заборонено: найпозитивніші вечірні анекдоти

Голова чоловіка лежить на колінах дружини. Дружина гладить його по волоссю, потім знімає його окуляри і ніжно каже:

- Милий, без окулярів на твоєму носі ти так схожий на того красеня, за якого я вийшла заміж!

Чоловік, глянувши на неї:

- Знаєш, без окулярів на моєму носі ти теж здаєшся просто красунею!