Трохи веселощів не завадить: порція веселих анекдотів на день
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Зустрічаються два приятеля-бізнесмена:
- Ти податки заплатив?
- Так.
- Спиш?
- Ні.
- Чому?
- Пояснюю податківцям, звідки взяв стільки грошей, щоб заплатити всі податки...
- Ой, бабуся, чому у тебе такі великі вуха?
- Щоб краще тебе чути!
- Ой, бабуся, а що це в тебе така велика квартира і 10 фірм?
- Щоб легше підвищення пенсійного віку пережити.
- Чоловіче! Приберіть ваші руки, що ви про мене думаєте!
- Я думаю про вас зовсім не те, що ви думаєте.
- А я думала, ви чоловік!
Дві бджоли в масках вриваються в оранжерею:
- Пелюстки на підлогу. Це запилення!
Йде мужик по лісі, чує зозуля кує:
- Зозуля, скільки мені жити залишилося?
- А ти що, хворий?
- Та начебто ні.
- Ну, тоді поживеш ще...