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Трохи веселощів не завадить: порція веселих анекдотів на день

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
13
Трохи веселощів не завадить: порція веселих анекдотів на день

Підбірка смішних анекдотів, після прочитання яких ви будете посміхатися

Зустрічаються два приятеля-бізнесмена:

- Ти податки заплатив?

- Так.

- Спиш?

- Ні.

- Чому?

- Пояснюю податківцям, звідки взяв стільки грошей, щоб заплатити всі податки...

- Ой, бабуся, чому у тебе такі великі вуха?

- Щоб краще тебе чути!

- Ой, бабуся, а що це в тебе така велика квартира і 10 фірм?

- Щоб легше підвищення пенсійного віку пережити.

- Чоловіче! Приберіть ваші руки, що ви про мене думаєте!

- Я думаю про вас зовсім не те, що ви думаєте.

- А я думала, ви чоловік!

Дві бджоли в масках вриваються в оранжерею:

- Пелюстки на підлогу. Це запилення!

Йде мужик по лісі, чує зозуля кує:

- Зозуля, скільки мені жити залишилося?

- А ти що, хворий?

- Та начебто ні.

- Ну, тоді поживеш ще...

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти