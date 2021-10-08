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Саме час посміхнутися: нові анекдоти на вечір

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Саме час посміхнутися: нові анекдоти на вечір Новина оновлена 08 жовтня 2021, 18:00

Свіжа порція гумору спеціально для наших читачів.

Народ в черзі до банкомату не знав що сказати, коли чоловік обійшовши їх пройшов в самий початок і вимовив:

- Мені тільки запитати ...

- Подруга, завдяки спорту мій чоловік кинув пити!

- А яким видом спорту він займається?

- Та не він, а я займаюся боксом!

Відстань між плитою та столом повинен бути таким, щоб у нього не влазив пельмень.

Хочете зберегти відносини, не питайте жінку про минуле, а чоловіка про майбутнє.

- Чому чоловікам подобаються довгоногі дівчата?

- Чим довші ноги, тим швидше вона зганяє за пивом

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