Саме час посміхнутися: нові анекдоти на вечір
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Народ в черзі до банкомату не знав що сказати, коли чоловік обійшовши їх пройшов в самий початок і вимовив:
- Мені тільки запитати ...
- Подруга, завдяки спорту мій чоловік кинув пити!
- А яким видом спорту він займається?
- Та не він, а я займаюся боксом!
Відстань між плитою та столом повинен бути таким, щоб у нього не влазив пельмень.
Хочете зберегти відносини, не питайте жінку про минуле, а чоловіка про майбутнє.
- Чому чоловікам подобаються довгоногі дівчата?
- Чим довші ноги, тим швидше вона зганяє за пивом