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Ліки від нудьги замовляли? Найсмішніші анекдоти на день

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Ліки від нудьги замовляли? Найсмішніші анекдоти на день Новина оновлена 09 жовтня 2021, 11:19

Дуже кумедна підбірка жартів, яка зробить ваш день веселим

- Ти законослухняний громадянин?

- Без сумніву.

- І у тебе ніколи не виникало бажання когось убити?

- Виникало. Але я хотів убити строго в рамках закону.

- Все, тепер буду клеїти баб зі стовідсотковим результатом.

- БМВ купив?

- Ні, скотчем обмотався.

Помирає старий єврей. Зібралися рідні, друзі. Один з друзів запитує його:

- Ну що, Мойша, чи був ти щасливий в цьому житті?

- Ні.

- А чому?

- Так розумієте, в гостях я в чай клав три ложки цукру, вдома — одну. А любив з двома...

- Алло, Фіма, ти надів сьогодні кальсони?

- Так, мама.

- А сирок вранці поїв.

- Поїв, мама, поїв.

- Не груби матері, мати у тебе одна! А хто там сміється поруч?

- Міністри, мама, у мене нарада...

- Почекають, таки їх теж мама народжувала!

- Дівчина, а вашій мамі зять не потрібен?

- Ні.

- А татові товариш по чарці?

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти