Ліки від нудьги замовляли? Найсмішніші анекдоти на день
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 108
- Ти законослухняний громадянин?
- Без сумніву.
- І у тебе ніколи не виникало бажання когось убити?
- Виникало. Але я хотів убити строго в рамках закону.
- Все, тепер буду клеїти баб зі стовідсотковим результатом.
- БМВ купив?
- Ні, скотчем обмотався.
Помирає старий єврей. Зібралися рідні, друзі. Один з друзів запитує його:
- Ну що, Мойша, чи був ти щасливий в цьому житті?
- Ні.
- А чому?
- Так розумієте, в гостях я в чай клав три ложки цукру, вдома — одну. А любив з двома...
- Алло, Фіма, ти надів сьогодні кальсони?
- Так, мама.
- А сирок вранці поїв.
- Поїв, мама, поїв.
- Не груби матері, мати у тебе одна! А хто там сміється поруч?
- Міністри, мама, у мене нарада...
- Почекають, таки їх теж мама народжувала!
- Дівчина, а вашій мамі зять не потрібен?
- Ні.
- А татові товариш по чарці?