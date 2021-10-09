Ліки від нудьги замовляли? Найсмішніші анекдоти на день

Помирає старий єврей. Зібралися рідні, друзі. Один з друзів запитує його:

- Ну що, Мойша, чи був ти щасливий в цьому житті?

- Ні.

- А чому?

- Так розумієте, в гостях я в чай клав три ложки цукру, вдома — одну. А любив з двома...