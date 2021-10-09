Налаштовуємося на позитив: кращі анекдоти на вечір для відмінного настрою
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- Доброго ранку, Абраме Соломонович. Куди це ви так поспішаєте?
- Так ось, вирішив застрахувати свою дачу від пожежі і граду.
- Від пожежі — це я розумію. Але як ви влаштуєте град?!
Суддя на засіданні в суді:
- Отже, підсудний, розкажіть нам, чому ви вистрілили в свого товариша на полюванні?
Підсудний:
- Я випадково прийняв його за ведмедя.
- А коли ви зрозуміли, що помилилися?
- Коли ведмідь вистрілив у відповідь!
Розмовляють два знайомих.
- Де твій брат?
- У травматології.
- А що з ним?
- Ми уклали парі, хто далі висунеться з вікна п’ятого поверху, і він виграв.
Сьогодні бачив, як в парку побилися дві білочки через п’яненького мужичка, який годував їх горішками, думаю вони помиряться і разом прийдуть до нього ввечері...
Зоопарк:
- Навколо купа народу, а тигр поводиться цілком природно, як ніби нікого немає.
- А ти в присутність їжі як поводишся?