Налаштовуємося на позитив: кращі анекдоти на вечір для відмінного настрою

Суддя на засіданні в суді:

- Отже, підсудний, розкажіть нам, чому ви вистрілили в свого товариша на полюванні?

Підсудний:

- Я випадково прийняв його за ведмедя.

- А коли ви зрозуміли, що помилилися?

- Коли ведмідь вистрілив у відповідь!