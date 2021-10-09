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Налаштовуємося на позитив: кращі анекдоти на вечір для відмінного настрою

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Найкращі анекдоти на сайті "Телеграф" Новина оновлена 09 жовтня 2021, 16:58
Найкращі анекдоти на сайті "Телеграф"

- Доброго ранку, Абраме Соломонович. Куди це ви так поспішаєте?

- Так ось, вирішив застрахувати свою дачу від пожежі і граду.

- Від пожежі — це я розумію. Але як ви влаштуєте град?!

Суддя на засіданні в суді:

- Отже, підсудний, розкажіть нам, чому ви вистрілили в свого товариша на полюванні?

Підсудний:

- Я випадково прийняв його за ведмедя.

- А коли ви зрозуміли, що помилилися?

- Коли ведмідь вистрілив у відповідь!

Розмовляють два знайомих.

- Де твій брат?

- У травматології.

- А що з ним?

- Ми уклали парі, хто далі висунеться з вікна п’ятого поверху, і він виграв.

Сьогодні бачив, як в парку побилися дві білочки через п’яненького мужичка, який годував їх горішками, думаю вони помиряться і разом прийдуть до нього ввечері...

Зоопарк:

- Навколо купа народу, а тигр поводиться цілком природно, як ніби нікого немає.

- А ти в присутність їжі як поводишся?

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти