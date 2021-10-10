Для тих, хто встав не з тієї ноги: жарти, які змусять вас сміятися
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- Алло, це Рабінович?
- Так.
- Привіт як ваші справи?
- Не може бути!
- Що не може бути?
- Що ви подзвонили дізнатися як мої справи.
Вмираюча Сара каже Абраму:
- Не живи один, обов’язково одружуйся. Місяць погорюй, але обов’язково знайди собі жінку й одружуйся.
- Сарочка, проси все, що хочеш, але тільки не це. Краще тебе я все одно не знайду, а така, як ти, мені і на фіг не потрібна.
Найближче майбутнє. Син, який недавно одружився, запитує батька:
- Батько, чому у мами і фігура, і обличчя красиві, а у моєї дружини тільки фігура?
- Так, синку, ми ж без масок знайомилися!
Син, вирішивши, що його батько вже зовсім старий і є тягарем для нього, здав його в будинок для людей похилого віку. Його п’ятирічний син питає:
- Ти записав адресу, куди ти відвіз дідуся?
- Ти хочеш його відвідувати?
- Я хочу знати, куди мені потрібно буде відвезти тебе, коли ти станеш стареньким.
По телевізору маленький хлопчик побачив, як індіанці наносять бойове розфарбовування. Вирішив поцікавитися у тата, що це вони роблять.
- Так вони готуються до війни, синку!
- А з ким тоді наша мама кожен день воює?