Рус

Гумор на вечір: смішні жарти для підняття настрою

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
125
Гумор на вечір: смішні жарти для підняття настрою Новина оновлена 10 жовтня 2021, 17:58

Підбірка смішних анекдотів, після прочитання яких ви будете посміхатися весь вечір!

Подзвонив друг, поділився захопленням ... Він собі секретарку шукав ... За оголошенням прийшло чудо. На всі питання плескало віями, поки він не спитав:

- А як у Вас справи з Ексель?

- Мені Ексель великий. Я зазвичай Ески ношу.

Я розумію, коли зависає комп’ютер або телефон. Але сьогодні у мене зависла електронна сигарета.

- Хочу громадянство Росії отримати. До кого звернутись?

- До психіатра.

Найпереконливіша брехня починається словами: "Ти мені, звичайно, не повіриш, але …"

Найстрашніша робота це бути домогосподаркою! Зарплати немає! Вихідних немає! Відпустки немає! Робота будь-коли закінчується. І при цьому чоловік завжди з гордістю говорить: «А моя дружина не працює, вдома сидить!»

Теги:
#Сміх #Гумор #Анекдот #Анекдоти на сьогодні #Веселі анекдоти #Анекдот дня #Анекдот на сьогодні #Анектод #Забавні анектод #Анектод дня