Гумор на вечір: смішні жарти для підняття настрою
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Подзвонив друг, поділився захопленням ... Він собі секретарку шукав ... За оголошенням прийшло чудо. На всі питання плескало віями, поки він не спитав:
- А як у Вас справи з Ексель?
- Мені Ексель великий. Я зазвичай Ески ношу.
Я розумію, коли зависає комп’ютер або телефон. Але сьогодні у мене зависла електронна сигарета.
- Хочу громадянство Росії отримати. До кого звернутись?
- До психіатра.
Найпереконливіша брехня починається словами: "Ти мені, звичайно, не повіриш, але …"
Найстрашніша робота це бути домогосподаркою! Зарплати немає! Вихідних немає! Відпустки немає! Робота будь-коли закінчується. І при цьому чоловік завжди з гордістю говорить: «А моя дружина не працює, вдома сидить!»