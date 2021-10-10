Гумор на вечір: смішні жарти для підняття настрою

Подзвонив друг, поділився захопленням ... Він собі секретарку шукав ... За оголошенням прийшло чудо. На всі питання плескало віями, поки він не спитав:

- А як у Вас справи з Ексель?

- Мені Ексель великий. Я зазвичай Ески ношу.