Сміх без причини — ознака гарного настрою: веселі жарти на день

Вовчик дякує свого дядька:

- Велике спасибі тобі за трубу, яку ти мені подарував.

- Тобі так сподобалася труба, Вовчику?

- Ще б! Мама платить мені 10 грн, щоб я не грав в день, а тато — 20, щоб я не грав увечері.