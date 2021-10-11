Сміх без причини — ознака гарного настрою: веселі жарти на день
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У студентській їдальні:
- А у вас салат сьогоднішній?
- Я тобі більше скажу, він ще й завтрашній, і навіть післязавтрашній!
- Льова, ти як думаєш, яку листівку краще купити: "Моєму зайчику" або "Моїй киці"?
- А що за подія?
- Так у моїй гідри завтра день народження…
А хто-небудь засік, через скільки років після смерті Тесли йому почали приписувати різні чудеса? Хочу не пропустити момент, коли Стів Джобс виявиться творцем машини часу, телекінезу та домашнього термоядерного реактора.
Розлючена дружина кричить чоловікові:
- Негайно проси вибачення, негідник!
- За що?
- Ти починай вибачатися в загальних рисах, а за що — я зараз швиденько придумаю.
Вовчик дякує свого дядька:
- Велике спасибі тобі за трубу, яку ти мені подарував.
- Тобі так сподобалася труба, Вовчику?
- Ще б! Мама платить мені 10 грн, щоб я не грав в день, а тато — 20, щоб я не грав увечері.