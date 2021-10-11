Читаємо і посміхаємося: прикольні вечірні анекдоти для настрою
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Шкода, що супутники життя не заводяться, як коти. Приходиш ти додому, а біля під’їзду тебе чекає трішки пошарпаний, з довірливим поглядом, на все згодний хлопчина.
- Ти не образився на моє різке зауваження?
- Ну уяви — ти йдеш по вулиці і чуєш як бомж, що лежить на узбіччі, кричить лайки на твою адресу, ти б образився?
- З чого це я буду реагувати на репліки неохайного дегенерата?
- Ось, а я з чого?
Дружина пообідала разом з чоловіком в ресторані, переглядає рахунок:
- А це що ще таке: "Колготки жіночі"?
- Ви б, чим обурюватися, краще б змусили чоловіка хоча б нігті підстригти, якщо вже руки йому розпускати дозволяєте.
Вовочка запитує Машеньку:
- Слухай, а жіночі груди — це первинна чи вторинна статева ознака?
- Ну, не знаю... Напевно, вторинна, раз у мене їх дві!
- Мужик повинен бути господарем в будинку. Я завжди сам вирішую, коли прати, що готувати, коли пити пиво і коли мити посуд.
- Ти давно одружений?
- Я не одружений.