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Читаємо і посміхаємося: прикольні вечірні анекдоти для настрою

Автор
Тетяна Кармазіна
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Читаємо і посміхаємося: прикольні вечірні анекдоти для настрою

Підбірка анекдотів, які зроблять ваш вечір веселим

Шкода, що супутники життя не заводяться, як коти. Приходиш ти додому, а біля під’їзду тебе чекає трішки пошарпаний, з довірливим поглядом, на все згодний хлопчина.

- Ти не образився на моє різке зауваження?

- Ну уяви — ти йдеш по вулиці і чуєш як бомж, що лежить на узбіччі, кричить лайки на твою адресу, ти б образився?

- З чого це я буду реагувати на репліки неохайного дегенерата?

- Ось, а я з чого?

Дружина пообідала разом з чоловіком в ресторані, переглядає рахунок:

- А це що ще таке: "Колготки жіночі"?

- Ви б, чим обурюватися, краще б змусили чоловіка хоча б нігті підстригти, якщо вже руки йому розпускати дозволяєте.

Вовочка запитує Машеньку:

- Слухай, а жіночі груди — це первинна чи вторинна статева ознака?

- Ну, не знаю... Напевно, вторинна, раз у мене їх дві!

- Мужик повинен бути господарем в будинку. Я завжди сам вирішую, коли прати, що готувати, коли пити пиво і коли мити посуд.

- Ти давно одружений?

- Я не одружений.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти