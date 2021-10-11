Читаємо і посміхаємося: прикольні вечірні анекдоти для настрою

- Ти не образився на моє різке зауваження?

- Ну уяви — ти йдеш по вулиці і чуєш як бомж, що лежить на узбіччі, кричить лайки на твою адресу, ти б образився?

- З чого це я буду реагувати на репліки неохайного дегенерата?

- Ось, а я з чого?