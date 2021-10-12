Прокинулися і тут же посміхнулися: сміховинні анекдоти для гарного настрою з самого ранку
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Якщо настане апокаліпсис і почнуть воскресати зомбі — важливо пам’ятати, що зомбі можна вбити пострілом в голову. Тому необхідно заздалегідь купити армійську каску.
Монітор — головне в комп’ютері. Це знають навіть голлівудські сценаристи: чи не в кожному другому бойовику можна побачити знищення комп’ютерів шляхом розстрілу моніторів. Немає монітора — немає комп’ютера!
Телефонний дзвінок. Трубку знімає маленький син:
- Альо?
- Привіт, Вася, поклич, будь ласка, маму.
- Вона не може підійти. Вона абсолютно безпорадна.
- Невже захворіла?
- Ні. У неї манікюр ще не висох.
- Так у вас кіт в магазині! Це ж порушення санітарних норм!
- Так це наш співробітник, він в штаті, мурчандайзер.
- А он і другий на підвіконні спить!
- По-перше, не тикайте пальцем, а по-друге це наш муркетолог відпочиває.
- Може зустрінемося?
- З одного боку мені лінь, а з іншого... А, ні, тут тільки одна сторона.