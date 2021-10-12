Прокинулися і тут же посміхнулися: сміховинні анекдоти для гарного настрою з самого ранку

- Так у вас кіт в магазині! Це ж порушення санітарних норм!

- Так це наш співробітник, він в штаті, мурчандайзер.

- А он і другий на підвіконні спить!

- По-перше, не тикайте пальцем, а по-друге це наш муркетолог відпочиває.