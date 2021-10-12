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Прокинулися і тут же посміхнулися: сміховинні анекдоти для гарного настрою з самого ранку

Автор
Тетяна Кармазіна
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Прокинулися і тут же посміхнулися: сміховинні анекдоти для гарного настрою з самого ранку

Чергова порція найсмішніших жартів на ранок

Якщо настане апокаліпсис і почнуть воскресати зомбі — важливо пам’ятати, що зомбі можна вбити пострілом в голову. Тому необхідно заздалегідь купити армійську каску.

Монітор — головне в комп’ютері. Це знають навіть голлівудські сценаристи: чи не в кожному другому бойовику можна побачити знищення комп’ютерів шляхом розстрілу моніторів. Немає монітора — немає комп’ютера!

Телефонний дзвінок. Трубку знімає маленький син:

- Альо?

- Привіт, Вася, поклич, будь ласка, маму.

- Вона не може підійти. Вона абсолютно безпорадна.

- Невже захворіла?

- Ні. У неї манікюр ще не висох.

- Так у вас кіт в магазині! Це ж порушення санітарних норм!

- Так це наш співробітник, він в штаті, мурчандайзер.

- А он і другий на підвіконні спить!

- По-перше, не тикайте пальцем, а по-друге це наш муркетолог відпочиває.

- Може зустрінемося?

- З одного боку мені лінь, а з іншого... А, ні, тут тільки одна сторона.

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#Жарти #Гумор #Анекдоти