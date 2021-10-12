Сміх без причини — ознака гарного настрою: веселі анекдоти

Подарував тещі дуже крутий робот пилосос. Вона назвала його Валерія, і вона відгукувалася і робила роботу. Але, сьогодні він перестав відгукуватися, перепробувано все, відгукнувся на Валерій.

Теща, дуже голосно:

- Валера, хоч ти і змінив стать, але драїти його зобов’язаний, скотина !!!