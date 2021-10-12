Сміх без причини — ознака гарного настрою: веселі анекдоти
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Подарував тещі дуже крутий робот пилосос. Вона назвала його Валерія, і вона відгукувалася і робила роботу. Але, сьогодні він перестав відгукуватися, перепробувано все, відгукнувся на Валерій.
Теща, дуже голосно:
- Валера, хоч ти і змінив стать, але драїти його зобов’язаний, скотина !!!
Мене бісить моє прізвище та ім’я. Я — Кошкіна Любов. Ким же це треба бути, щоб так мене назвати. У мене з дитинства прізвисько «валеріанка», а мені вже 30 років!
Чому на день будівельника ніхто не одягається в форму, не розбиває об голову цеглу і не купається в цементі?
Сьогодні бачив, як в парку побилися дві білочки через п’яненького мужичка який годував їх горішками, думаю вони помиряться і разом прийдуть до нього ввечері ...
Побачивши нові груди Марії Іванівни, учні зрозуміли, що вони здавали гроші не на штори.