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Трохи веселощів ніколи не завадить: свіжа добірка анекдотів на вечір

Автор
Анна Барабан
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Автор
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Трохи веселощів ніколи не завадить: свіжа добірка анекдотів на вечір Новина оновлена 12 жовтня 2021, 18:29

Смішні анекдоти, які піднімуть вам настрій.

Коли в організм потрапляє занадто багато роботи, він починає виробляти "антидела".

Якщо точніше — "антидела" виробляє лінива заліза, яка відіграє важливу роль у зміцненні похренітета і виробленні лінькоцитів.

- Три години після вакцинації Пфайзер.

З побічних ефектів поки легке відчуття того, що я кращий за тих у кого супутник.

- Ковід припиниться, коли буде 90% вакцинованих.

- А ми не будемо робити щеплення!

- Дорогий друже, 90% можна досягти не тільки за рахунок чисельника, а й за рахунок знаменника.

Зібралися ввечері на кладовищі вампіри, вовкулаки, упирі різні і засперечалися, хто з них витонченіше кров смоктати може.

Сперечалися, сперечалися та й розбіглися, комарі їх задовбали.

- В таку погоду так і хочеться лежати на дивані і дивитися серіали ...

- В яку?

- У будь-яку!

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