Трохи веселощів ніколи не завадить: свіжа добірка анекдотів на вечір
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 232
Коли в організм потрапляє занадто багато роботи, він починає виробляти "антидела".
Якщо точніше — "антидела" виробляє лінива заліза, яка відіграє важливу роль у зміцненні похренітета і виробленні лінькоцитів.
- Три години після вакцинації Пфайзер.
З побічних ефектів поки легке відчуття того, що я кращий за тих у кого супутник.
- Ковід припиниться, коли буде 90% вакцинованих.
- А ми не будемо робити щеплення!
- Дорогий друже, 90% можна досягти не тільки за рахунок чисельника, а й за рахунок знаменника.
Зібралися ввечері на кладовищі вампіри, вовкулаки, упирі різні і засперечалися, хто з них витонченіше кров смоктати може.
Сперечалися, сперечалися та й розбіглися, комарі їх задовбали.
- В таку погоду так і хочеться лежати на дивані і дивитися серіали ...
- В яку?
- У будь-яку!