Читаємо, посміхаємося, сміємося: прикольні анекдоти на вечір
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Хто ж знав, що найважче в дорослому житті — це придумувати, що приготувати на вечерю. Кожен день. Протягом всього життя. Поки не помреш.
Згідно з опитуваннями, 80% котів впевнені, що люди їх не розуміють. «При спробах поговорити про що-небудь серйозне господар тупо дає пожерти» — таку думку серед котів звучало найчастіше.
Якщо ти зрадив і пішов з сім’ї — ти козел і мудак. А якщо дружина зрадила і пішла з сім’ї, то це тому, що ти козел і мудак.
Даішник зупиняє даму за кермом. Та виходить хитаючись. Даішник:
- Так, їзда нетверезою.
- Сам ти їзда!
О дев’ятій ранку пішла в душ, зав’язала волосся трусами, щоб не намочити. Зараз третя година дня, позаду дві зустрічі, проїхала півміста. Вгадайте, що я забула зняти з голови.