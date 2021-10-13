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Читаємо, посміхаємося, сміємося: прикольні анекдоти на вечір

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Читаємо, посміхаємося, сміємося: прикольні анекдоти на вечір Новина оновлена 13 жовтня 2021, 17:38

Дуже кумедна нова порція анекдотів, які зроблять ваш вечір незабутнім

Хто ж знав, що найважче в дорослому житті — це придумувати, що приготувати на вечерю. Кожен день. Протягом всього життя. Поки не помреш.

Згідно з опитуваннями, 80% котів впевнені, що люди їх не розуміють. «При спробах поговорити про що-небудь серйозне господар тупо дає пожерти» — таку думку серед котів звучало найчастіше.

Якщо ти зрадив і пішов з сім’ї — ти козел і мудак. А якщо дружина зрадила і пішла з сім’ї, то це тому, що ти козел і мудак.

Даішник зупиняє даму за кермом. Та виходить хитаючись. Даішник:

- Так, їзда нетверезою.

- Сам ти їзда!

О дев’ятій ранку пішла в душ, зав’язала волосся трусами, щоб не намочити. Зараз третя година дня, позаду дві зустрічі, проїхала півміста. Вгадайте, що я забула зняти з голови.

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