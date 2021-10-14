Розбавте свій день яскравими фарбами: жарти, які змусять вас посміхатися
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Співбесіда.
- де ви бачите себе через 5 років?
- я буду вашим роботодавцем!
- ви прийняті!
- Так, причина Ваших проблем нікотин.
- Але доктор, я не палю.
- Шкода, це сильно ускладнює діагностику.
- Пап, я в п’ятницю на весілля йду, дай грошей.
- П’ять тисяч вистачить?
- Ну ти чо ?! Плаття, фата ..
Ось в кіно кожен злодій каже своїй жертві: «Кричи скільки хочеш, тебе все одно ніхто не почує». Де знайти таку кімнату? Я буду там співати!
Засновник соціальної мережі ВКонтакте і телеграм Павло Дуров, з 2017 року проживає в Дубаї, заявив, що «людям краще відмовитися від соцмереж, і жити в прохолоді». У мене все.