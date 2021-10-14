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Розбавте свій день яскравими фарбами: жарти, які змусять вас посміхатися

Автор
Анна Барабан
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Автор
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Розбавте свій день яскравими фарбами: жарти, які змусять вас посміхатися Новина оновлена 14 жовтня 2021, 11:46

Підбірка смішних анекдотів, після прочитання яких ви будете сміятися весь день

Співбесіда.

- де ви бачите себе через 5 років?

- я буду вашим роботодавцем!

- ви прийняті!

- Так, причина Ваших проблем нікотин.

- Але доктор, я не палю.

- Шкода, це сильно ускладнює діагностику.

- Пап, я в п’ятницю на весілля йду, дай грошей.

- П’ять тисяч вистачить?

- Ну ти чо ?! Плаття, фата ..

Ось в кіно кожен злодій каже своїй жертві: «Кричи скільки хочеш, тебе все одно ніхто не почує». Де знайти таку кімнату? Я буду там співати!

Засновник соціальної мережі ВКонтакте і телеграм Павло Дуров, з 2017 року проживає в Дубаї, заявив, що «людям краще відмовитися від соцмереж, і жити в прохолоді». У мене все.

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