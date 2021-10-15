Посміхнись і не сумуй: сміховинні ранкові анекдоти

Влаштовується молодий випускник фінансового інституту на роботу трейдером. Начальник відділу пояснює йому його обов’язки і, вказуючи на комп’ютер говорить:

- А це ваш персональний помічник — комп’ютер. Він буде виконувати за вас половину роботи. Є питання?

- Є. А можна мені два комп’ютера?