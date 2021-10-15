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Посміхнись і не сумуй: сміховинні ранкові анекдоти

Автор
Тетяна Кармазіна
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Посміхнись і не сумуй: сміховинні ранкові анекдоти

Нехай ваш ранок буде наповнений позитивною енергетикою

Чоловік з дружиною з вікна бачать жебрака на площі перед їхнім будинком. Дружина каже чоловікові:

- Іди, прожени його!

- Чому?

- Позавчора я винесла йому поїсти, а вчора він дав мені книгу "Як навчитися смачно готувати".

Влаштовується молодий випускник фінансового інституту на роботу трейдером. Начальник відділу пояснює йому його обов’язки і, вказуючи на комп’ютер говорить:

- А це ваш персональний помічник — комп’ютер. Він буде виконувати за вас половину роботи. Є питання?

- Є. А можна мені два комп’ютера?

- Кажуть, у тебе теща померла?

- Що ж.

- Не мучилася, в свідомості була?

- Так, в повній свідомості того, що у неї не було іншого вибору.

Йде судове засідання. суддя:

- Громадянин Іванов, а навіщо це ви принесли в суд монтировку?

Підсудний:

- А в законі написано, що я маю гарантоване право на захист!

Кореспондент:

- Скажіть, а ви впевнені, що ваші вілли, квартири, машини придбано на чесно зароблені гроші?

- А на які ж ще?

- А мені здається, що все куплено на народні гроші!

- Та ви що, смієтеся? Звідки у народу такі гроші?!

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти