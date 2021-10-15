Посміхнись і не сумуй: сміховинні ранкові анекдоти
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Чоловік з дружиною з вікна бачать жебрака на площі перед їхнім будинком. Дружина каже чоловікові:
- Іди, прожени його!
- Чому?
- Позавчора я винесла йому поїсти, а вчора він дав мені книгу "Як навчитися смачно готувати".
Влаштовується молодий випускник фінансового інституту на роботу трейдером. Начальник відділу пояснює йому його обов’язки і, вказуючи на комп’ютер говорить:
- А це ваш персональний помічник — комп’ютер. Він буде виконувати за вас половину роботи. Є питання?
- Є. А можна мені два комп’ютера?
- Кажуть, у тебе теща померла?
- Що ж.
- Не мучилася, в свідомості була?
- Так, в повній свідомості того, що у неї не було іншого вибору.
Йде судове засідання. суддя:
- Громадянин Іванов, а навіщо це ви принесли в суд монтировку?
Підсудний:
- А в законі написано, що я маю гарантоване право на захист!
Кореспондент:
- Скажіть, а ви впевнені, що ваші вілли, квартири, машини придбано на чесно зароблені гроші?
- А на які ж ще?
- А мені здається, що все куплено на народні гроші!
- Та ви що, смієтеся? Звідки у народу такі гроші?!