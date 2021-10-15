Налаштовуємося на позитив в цей осінній день: найсмішніші анекдоти
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Вночі нічого так хрюкнула. Сама себе своїм хрюком і розбудила. Лежу і думаю, як же добре, що чоловік не почув. І тут голос у темряві: "Що, трюфель сниться?".
- Жінка любить вухами...
- Що?
- Вухами, кажу, жінка любить.
- Чим?!
- Іди додому, фригідна!
Дружина влаштувала доньку до себе в контору на стажування. Повернулися з новорічного корпоративу рано. Нудно говорять.
Одна була з мамою, інша з донькою.
- І знаєте, що найцікавіше? Абсолютно всі релігії сходяться в одному: земне життя, наповнене стражданнями, підготовка до іншої вічної і повної радощів життя. Я впевнений — всі разом не можуть помилятися!
- А в цій лікарні є інший реаніматолог чи ви один?
П’яного мужика вночі зупиняє поліцейський і питає:
- Куди йдете?
- Іду на лекцію про шкоду алкоголізму!
- Хто ж тобі її вночі читати буде?
- Теща і дружина!