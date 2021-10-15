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Налаштовуємося на позитив в цей осінній день: найсмішніші анекдоти

Автор
Тетяна Кармазіна
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Налаштовуємося на позитив в цей осінній день: найсмішніші анекдоти Новина оновлена 15 жовтня 2021, 11:19

Забавна добірка свіжих анекдотів, яка не дасть вам занудьгувати

Вночі нічого так хрюкнула. Сама себе своїм хрюком і розбудила. Лежу і думаю, як же добре, що чоловік не почув. І тут голос у темряві: "Що, трюфель сниться?".

- Жінка любить вухами...

- Що?

- Вухами, кажу, жінка любить.

- Чим?!

- Іди додому, фригідна!

Дружина влаштувала доньку до себе в контору на стажування. Повернулися з новорічного корпоративу рано. Нудно говорять.

Одна була з мамою, інша з донькою.

- І знаєте, що найцікавіше? Абсолютно всі релігії сходяться в одному: земне життя, наповнене стражданнями, підготовка до іншої вічної і повної радощів життя. Я впевнений — всі разом не можуть помилятися!

- А в цій лікарні є інший реаніматолог чи ви один?

П’яного мужика вночі зупиняє поліцейський і питає:

- Куди йдете?

- Іду на лекцію про шкоду алкоголізму!

- Хто ж тобі її вночі читати буде?

- Теща і дружина!

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти