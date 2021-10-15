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Повеселіться від душі: сміховинні анекдоти на вечір

Автор
Тетяна Кармазіна
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Повеселіться від душі: сміховинні анекдоти на вечір

Веселі жарти, які допоможуть вам розслабитися

- Ти вже привився?

- Поки ні.

- Це чому?

- Після вакцинації цілих три дні пити не можна. Ось і відклав до зими. Адже взимку дні коротші.

- Я тут твою фігурку з паперу вирізав, зараз з нею щось зроблю. Цікаво, ти це відчуєш?

- Покорми її, а?

У молодої вчительки був медовий місяць, і вона попросила свою хорошу подругу замінити її на уроках. Про що і розповіла чоловікові. Через деякий час на вечірці хтось вирішив познайомити чоловіка з цієї самої подругою, думаючи, що вони не знають один одного. Чоловік перервав: "Так ми вже давно знайомі! Вона заміняла мою дружину під час медового місяця".

- Доброго дня, мені потрібні антидепресанти.

- А у вас є рецепт?

- А що, свідоцтва про шлюб вже недостатньо?

- А чому ти завжди веселий і ніколи не сумуєш?

- Так сьогодні все погано, завтра життя буде ще гірше, ось я і радію, що сьогодні не так хріново як буде завтра!

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти