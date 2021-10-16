З Днем боса! Сміховинні жарти про керівників, які подарують відмінний настрій
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У суботу, 16 жовтня, менеджери всіх рівнів і різних сфер діяльності святкують свій День боса. "Телеграф" вітає управлінців з їх святом і дарує гарний настрій за допомогою свіжої порції прикольних анекдотів про шефів нашого часу.
Бос відкрив вранці ключем офіс. Бачить, що за однією з робочих столів уже сидить людина. Бос:
- Кінець місяця, вирішив піднажати, працював всю ніч?
- Ні. Після вчорашнього корпоративу мене забули в туалеті і замкнули.
П’ятнадцять років я з товаришами по службі говорив, що начальники тупі дебіли, і ось, нарешті, я сам став начальником. І тепер мене не покидає думка, яким чином мої колишні боси управляли цим стадом баранів і нікого не вбили.
Підходить секретарка до боса:
- Наша фірма не збідніє, якщо купить мені новий обігрівач?
- Звичайно, ні.
- Тоді оплатіть, будь ласка, з цього приводу.
- $1000? Що це?
- Норкова шуба — це найкращий обігрівач.
- Як Ви добилися в своєму відділі такої високої продуктивності праці? — запитує бос менеджера середньої ланки.
- Кожен день приношу в офіс газету "Робота сьогодні" і читаю всім вголос про вакансії кур’єрів і вантажників.
Бос сідає в машину.
- О, в мене новий водій. Як звати?
- Вася.
-Що за фамільярності... прізвище як?
- Улюблений.
- М-да... поїхали, Вася.