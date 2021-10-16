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З Днем боса! Сміховинні жарти про керівників, які подарують відмінний настрій

Автор
Тетяна Кармазіна
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З Днем боса! Сміховинні жарти про керівників, які подарують відмінний настрій

Керівники в усьому світі відзначають своє професійне свято 16 жовтня

У суботу, 16 жовтня, менеджери всіх рівнів і різних сфер діяльності святкують свій День боса. "Телеграф" вітає управлінців з їх святом і дарує гарний настрій за допомогою свіжої порції прикольних анекдотів про шефів нашого часу.

Бос відкрив вранці ключем офіс. Бачить, що за однією з робочих столів уже сидить людина. Бос:

- Кінець місяця, вирішив піднажати, працював всю ніч?

- Ні. Після вчорашнього корпоративу мене забули в туалеті і замкнули.

П’ятнадцять років я з товаришами по службі говорив, що начальники тупі дебіли, і ось, нарешті, я сам став начальником. І тепер мене не покидає думка, яким чином мої колишні боси управляли цим стадом баранів і нікого не вбили.

Підходить секретарка до боса:

- Наша фірма не збідніє, якщо купить мені новий обігрівач?

- Звичайно, ні.

- Тоді оплатіть, будь ласка, з цього приводу.

- $1000? Що це?

- Норкова шуба — це найкращий обігрівач.

- Як Ви добилися в своєму відділі такої високої продуктивності праці? — запитує бос менеджера середньої ланки.

- Кожен день приношу в офіс газету "Робота сьогодні" і читаю всім вголос про вакансії кур’єрів і вантажників.

Бос сідає в машину.

- О, в мене новий водій. Як звати?

- Вася.

-Що за фамільярності... прізвище як?

- Улюблений.

- М-да... поїхали, Вася.

Теги:
#Жарти #Гумор #Свята #День Боса #День Шефа #Анекдоти