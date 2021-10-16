Хірург може все, що йому дозволить анестезіолог: анекдоти до свята, які посміхнуть

В цей день "Телеграф" зробив добірку найсмішніших анекдотів про анестезіологів, які 16 жовтня відзначають своє професійне свято.

- Розслабтеся, хворий. Зараз я зроблю Вам місцеву анестезію. - За такі гроші я хотів би отримати щось імпортне.

Починається операція в сільській лікарні. Анестезіолог підходить до хірурга і питає: - Який наркоз давати — глибокий, або м’який? Хірург каже: - М’який. Анестезіолог відкладає поліно, сідає на стілець у голови пацієнта і починає наспівувати: "Ой люлі-люлі..."

Хворий на операційному столі: - Лікар, а ви не забули про наркоз? - Наркоз? Навіщо вам наркоз? Побачите, що я з вами роблю — самі відключитесь.

Патологоанатом заходить в гості до анестезіолога. Анестезіолог: - Підемо, я тобі покажу своїх пацієнтів, вони скоро стануть твоїми. Патологоанатом: - Ні-і-і... Я твоїх пацієнтів боюся! Вони ворушаться!

Анестезіолог летить у відпустку. Раптом стюардеса оголошує: - Чи є серед пасажирів анестезіолог? Терміново пройдіть до 12 місця. Підходить він до вказаного місця, а там мужик горілку по стопках розливає. - Ви хто? — запитує анестезіолог. - Хірург. Не звик я, розумієш, пити без анестезіолога!

Також в цей день відзначають своє свято начальники і начальниці. З жартами про босів сьогоднішнього часу ви можете ознайомитися в свіжому матеріалі "Телеграфа".