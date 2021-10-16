Хірург може все, що йому дозволить анестезіолог: анекдоти до свята, які посміхнуть
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В цей день "Телеграф" зробив добірку найсмішніших анекдотів про анестезіологів, які 16 жовтня відзначають своє професійне свято.
- Розслабтеся, хворий. Зараз я зроблю Вам місцеву анестезію.
- За такі гроші я хотів би отримати щось імпортне.
Починається операція в сільській лікарні. Анестезіолог підходить до хірурга і питає:
- Який наркоз давати — глибокий, або м’який?
Хірург каже:
- М’який.
Анестезіолог відкладає поліно, сідає на стілець у голови пацієнта і починає наспівувати: "Ой люлі-люлі..."
Хворий на операційному столі:
- Лікар, а ви не забули про наркоз?
- Наркоз? Навіщо вам наркоз? Побачите, що я з вами роблю — самі відключитесь.
Патологоанатом заходить в гості до анестезіолога. Анестезіолог:
- Підемо, я тобі покажу своїх пацієнтів, вони скоро стануть твоїми.
Патологоанатом:
- Ні-і-і... Я твоїх пацієнтів боюся! Вони ворушаться!
Анестезіолог летить у відпустку. Раптом стюардеса оголошує:
- Чи є серед пасажирів анестезіолог? Терміново пройдіть до 12 місця.
Підходить він до вказаного місця, а там мужик горілку по стопках розливає.
- Ви хто? — запитує анестезіолог.
- Хірург. Не звик я, розумієш, пити без анестезіолога!
Також в цей день відзначають своє свято начальники і начальниці. З жартами про босів сьогоднішнього часу ви можете ознайомитися в свіжому матеріалі "Телеграфа".