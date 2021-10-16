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Хірург може все, що йому дозволить анестезіолог: анекдоти до свята, які посміхнуть

Автор
Тетяна Кармазіна
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День анестезіолога 16 жовтня — кращі жарти до свята
День анестезіолога 16 жовтня — кращі жарти до свята

В цей день "Телеграф" зробив добірку найсмішніших анекдотів про анестезіологів, які 16 жовтня відзначають своє професійне свято.

- Розслабтеся, хворий. Зараз я зроблю Вам місцеву анестезію.

- За такі гроші я хотів би отримати щось імпортне.

Починається операція в сільській лікарні. Анестезіолог підходить до хірурга і питає:

- Який наркоз давати — глибокий, або м’який?

Хірург каже:

- М’який.

Анестезіолог відкладає поліно, сідає на стілець у голови пацієнта і починає наспівувати: "Ой люлі-люлі..."

Хворий на операційному столі:

- Лікар, а ви не забули про наркоз?

- Наркоз? Навіщо вам наркоз? Побачите, що я з вами роблю — самі відключитесь.

Патологоанатом заходить в гості до анестезіолога. Анестезіолог:

- Підемо, я тобі покажу своїх пацієнтів, вони скоро стануть твоїми.

Патологоанатом:

- Ні-і-і... Я твоїх пацієнтів боюся! Вони ворушаться!

Анестезіолог летить у відпустку. Раптом стюардеса оголошує:

- Чи є серед пасажирів анестезіолог? Терміново пройдіть до 12 місця.

Підходить він до вказаного місця, а там мужик горілку по стопках розливає.

- Ви хто? — запитує анестезіолог.

- Хірург. Не звик я, розумієш, пити без анестезіолога!

Також в цей день відзначають своє свято начальники і начальниці. З жартами про босів сьогоднішнього часу ви можете ознайомитися в свіжому матеріалі "Телеграфа".

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти #Всесвітній день анестезії (День анестезіолога)