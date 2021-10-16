Заряджаємося позитивним настроєм: веселі анекдоти на вечір
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- Цей Рабінович — повний песиміст: у нього навіть особистий лікар є.
- Ну і що, у мене теж є особистий стоматолог.
- Так, але у нього — особистий патологоанатом.
Анджеліна Джолі і Бред Пітт, насправді, нещасні люди! Їм під час сексу і уявити нема кого...
- Хворий, чому Ви не записуєте, коли приймати ліки: до, під час, або після їжі?
- Лікар, ліків так багато, що грошей на їжу вже все одно не залишається...
Маленька донька питає тата:
- Тату, а що таке секс?
Тато намагається пояснити, адаптуючись до віку. Донька спершу слухає, а потім перебиває:
- Тату, ну який ти дурний. Секс — це шість, а севен — сім!
Вовчик дзвонить сусідці у двері:
- Тітка Клава, моя мама захворіла — дайте трішки малинового варення.
- Звичайно, Вовчик, звичайно. Куди тобі його покласти?
- Та не треба його нікуди класти — я його тут зжеру!