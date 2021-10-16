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Заряджаємося позитивним настроєм: веселі анекдоти на вечір

Автор
Тетяна Кармазіна
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Автор
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Заряджаємося позитивним настроєм: веселі анекдоти на вечір

Свіжа порція жартів спеціально для наших читачів

- Цей Рабінович — повний песиміст: у нього навіть особистий лікар є.

- Ну і що, у мене теж є особистий стоматолог.

- Так, але у нього — особистий патологоанатом.

Анджеліна Джолі і Бред Пітт, насправді, нещасні люди! Їм під час сексу і уявити нема кого...

- Хворий, чому Ви не записуєте, коли приймати ліки: до, під час, або після їжі?

- Лікар, ліків так багато, що грошей на їжу вже все одно не залишається...

Маленька донька питає тата:

- Тату, а що таке секс?

Тато намагається пояснити, адаптуючись до віку. Донька спершу слухає, а потім перебиває:

- Тату, ну який ти дурний. Секс — це шість, а севен — сім!

Вовчик дзвонить сусідці у двері:

- Тітка Клава, моя мама захворіла — дайте трішки малинового варення.

- Звичайно, Вовчик, звичайно. Куди тобі його покласти?

- Та не треба його нікуди класти — я його тут зжеру!

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти