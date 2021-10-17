Рус

Позитивна ранкова нотка: гуморні жарти для вашої посмішки

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
66
Позитивна ранкова нотка: гуморні жарти для вашої посмішки

Смішні анекдоти, які піднімуть вам настрій.

Вночі сильно так хрюкнула. Сама себе своїм хрюком і розбудила. Лежу і думаю, як же добре, що чоловік не почув. І тут голос у темряві: «Що, трюфель сниться?»

Дивно, що християни пропагують стриманість як спосіб запобігання. Адже, відповідно до їхньої релігії, він теж не на 100% ефективний.

- Ваше резюме вражає і при особистому спілкуванні ви справили величезне враження на директора.

- Це ще що, бачили б ви мене тверезим.

Уже саме існування кирилиці і відсутність мефодіци говорить про підприємливість Кирила і простодушність Мефодія.

— Ти де був?

- На весіллі у Коляна … Ти не уявляєш, як всі напилися!

- Ну чому ж не уявляю … Фату зніми.

Теги:
#Сміх #Гумор #Анекдот #Анекдоти #Смішні анекдоти #Веселі анекдоти #Анекдот на сьогодні