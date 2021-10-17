Позитивна ранкова нотка: гуморні жарти для вашої посмішки
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Вночі сильно так хрюкнула. Сама себе своїм хрюком і розбудила. Лежу і думаю, як же добре, що чоловік не почув. І тут голос у темряві: «Що, трюфель сниться?»
Дивно, що християни пропагують стриманість як спосіб запобігання. Адже, відповідно до їхньої релігії, він теж не на 100% ефективний.
- Ваше резюме вражає і при особистому спілкуванні ви справили величезне враження на директора.
- Це ще що, бачили б ви мене тверезим.
Уже саме існування кирилиці і відсутність мефодіци говорить про підприємливість Кирила і простодушність Мефодія.
— Ти де був?
- На весіллі у Коляна … Ти не уявляєш, як всі напилися!
- Ну чому ж не уявляю … Фату зніми.