Рус

Розбавте цей день яскравими фарбами: жарти для гарного настрою

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
149
Розбавте цей день яскравими фарбами: жарти для гарного настрою Новина оновлена 17 жовтня 2021, 11:37

Ці анекдоти подарують вам чудовий настрій на весь день

- А правда, що, якщо одружуєшся в п’ятницю, то будеш нещасним все життя?

- Правда. Чому п’ятницю має бути винятком?

Коли дизайнер взуття вмирає, чорти на тім світі за допомогою сокири і рубанка надають його стопам ту форму, на яку він за життя створював свої моделі.

- Ось недолюблюю я цю нашу сусідку! Вічно вона на когось кричить.

- Це не ти. Це сусід її недолюблює. Якби долюбляв — не кричала б.

- Мушу вас попередити — сьогодні бензин трішки подорожчав ...

- Ой, я вас благаю! налийте мені 30 літрів вчорашнього

Давайте перестанемо ділитися на правих і лівих, і почнемо ділитися на реперів і рокерів як раніше, так було цікавіше.

Теги:
#Сміх #Гумор #Анекдот #Анекдоти #Смішні анекдоти #Веселі анекдоти #Анекдот дня #Анекдот на сьогодні