Розбавте цей день яскравими фарбами: жарти для гарного настрою
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- А правда, що, якщо одружуєшся в п’ятницю, то будеш нещасним все життя?
- Правда. Чому п’ятницю має бути винятком?
Коли дизайнер взуття вмирає, чорти на тім світі за допомогою сокири і рубанка надають його стопам ту форму, на яку він за життя створював свої моделі.
- Ось недолюблюю я цю нашу сусідку! Вічно вона на когось кричить.
- Це не ти. Це сусід її недолюблює. Якби долюбляв — не кричала б.
- Мушу вас попередити — сьогодні бензин трішки подорожчав ...
- Ой, я вас благаю! налийте мені 30 літрів вчорашнього
Давайте перестанемо ділитися на правих і лівих, і почнемо ділитися на реперів і рокерів як раніше, так було цікавіше.