Прочитав прикольчик — отримав задорчик: гуморні вечірні анекдоти
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- Розкажіть про ваш найбільший внесок в оптимізацію проекту. Це може бути щось технічне, процеси — що завгодно.
- Звільнився.
У житті багатьох молодих активних людей, які починають бізнес за бізнесом і вдало інвестують гроші, завжди наступав цей переломний момент, коли вони народилися в багатій родині.
Мужик купує в кіоску цигарки. Продавщиця простягає йому пачку з написом "Куріння призводить до імпотенції". Мужик, кидаючись від неї як чорт від ладану:
- Ні, ні, дівчино, дайте краще рак легенів або інсульт!
- Хлопці, он дивіться, Світлана йде, а у неї, між іншим, сьогодні день народження!
- О, я за подарунком.
- А я за квітами.
- Я за горілкою.
- А я з нею теж один не залишуся!
В камеру смертників входить наглядач.
- Послухайте, завтра, перед тим як посадити на електричний стілець, у вас запитають, яке ваше останнє бажання. Вам вже все одно, так попросіть, щоб мені підвищили платню.