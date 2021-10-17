Прочитав прикольчик — отримав задорчик: гуморні вечірні анекдоти

Мужик купує в кіоску цигарки. Продавщиця простягає йому пачку з написом "Куріння призводить до імпотенції". Мужик, кидаючись від неї як чорт від ладану:

- Ні, ні, дівчино, дайте краще рак легенів або інсульт!