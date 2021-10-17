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Прочитав прикольчик — отримав задорчик: гуморні вечірні анекдоти

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Прочитав прикольчик — отримав задорчик: гуморні вечірні анекдоти Новина оновлена 17 жовтня 2021, 17:19

Свіжа добірка смішних анекдотів на вечір

- Розкажіть про ваш найбільший внесок в оптимізацію проекту. Це може бути щось технічне, процеси — що завгодно.

- Звільнився.

У житті багатьох молодих активних людей, які починають бізнес за бізнесом і вдало інвестують гроші, завжди наступав цей переломний момент, коли вони народилися в багатій родині.

Мужик купує в кіоску цигарки. Продавщиця простягає йому пачку з написом "Куріння призводить до імпотенції". Мужик, кидаючись від неї як чорт від ладану:

- Ні, ні, дівчино, дайте краще рак легенів або інсульт!

- Хлопці, он дивіться, Світлана йде, а у неї, між іншим, сьогодні день народження!

- О, я за подарунком.

- А я за квітами.

- Я за горілкою.

- А я з нею теж один не залишуся!

В камеру смертників входить наглядач.

- Послухайте, завтра, перед тим як посадити на електричний стілець, у вас запитають, яке ваше останнє бажання. Вам вже все одно, так попросіть, щоб мені підвищили платню.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти