Почніть цей тиждень з позитиву: забавні анекдоти для відмінного настрою з самого ранку
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Прочитав пораду: "Якщо хочеш швидше заснути, думай про роботу". Не знадобилася — вдома думати про роботу не виходить, а на службі колеги будять!
- Двойра, наша тітка Рахіль померла, ось лист з Америки.
- Ах, яке нещастя, яке нещастя!
- Стривай. Вона заповіла нам п’ять тисяч доларів...
- Ах, дай їй, Боже, здоров’я!
- Скільки разів я тобі казала: "Досить бути таким дотошним!" — а ти все одно продовжуєш.
- Вісім.
- Алло, Сергій, привіт! Ти справді сьогодні переспав з Юлькою в сауні?
- Світлано, це хто тобі сказав?!
- Так Наташка зараз дзвонила. Вона зустріла на вулиці Олену, та йшла з кафе, де бачилася з Дашкою і Ольгою. А вони були в гостях у твоєї Юльки. Але ти нічого поганого не подумай на Юльку — вона відразу сказала їм мовчати!
- "Шоу маст гоу он" — крикнула прибиральниця Зінаїда Петрівна і підпалила мерію.