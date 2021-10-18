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Почніть цей тиждень з позитиву: забавні анекдоти для відмінного настрою з самого ранку

Автор
Тетяна Кармазіна
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Почніть цей тиждень з позитиву: забавні анекдоти для відмінного настрою з самого ранку

Свіжа ранкова добірка найсмішніших жартів

Прочитав пораду: "Якщо хочеш швидше заснути, думай про роботу". Не знадобилася — вдома думати про роботу не виходить, а на службі колеги будять!

- Двойра, наша тітка Рахіль померла, ось лист з Америки.

- Ах, яке нещастя, яке нещастя!

- Стривай. Вона заповіла нам п’ять тисяч доларів...

- Ах, дай їй, Боже, здоров’я!

- Скільки разів я тобі казала: "Досить бути таким дотошним!" — а ти все одно продовжуєш.

- Вісім.

- Алло, Сергій, привіт! Ти справді сьогодні переспав з Юлькою в сауні?

- Світлано, це хто тобі сказав?!

- Так Наташка зараз дзвонила. Вона зустріла на вулиці Олену, та йшла з кафе, де бачилася з Дашкою і Ольгою. А вони були в гостях у твоєї Юльки. Але ти нічого поганого не подумай на Юльку — вона відразу сказала їм мовчати!

- "Шоу маст гоу он" — крикнула прибиральниця Зінаїда Петрівна і підпалила мерію.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти