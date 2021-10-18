Почніть цей тиждень з позитиву: забавні анекдоти для відмінного настрою з самого ранку

- Алло, Сергій, привіт! Ти справді сьогодні переспав з Юлькою в сауні?

- Світлано, це хто тобі сказав?!

- Так Наташка зараз дзвонила. Вона зустріла на вулиці Олену, та йшла з кафе, де бачилася з Дашкою і Ольгою. А вони були в гостях у твоєї Юльки. Але ти нічого поганого не подумай на Юльку — вона відразу сказала їм мовчати!