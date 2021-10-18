Налаштовуємося на позитив: кращі анекдоти для відмінного настрою

Іду собі по парку, їм морозиво. Назустріч біжить мужик. Підбіг, вдарив, розмазав по моїй голові морозиво і зіштовхнув мене в клумбу. Уже з бруду чую, як якась дівчина пропищала:

- Тату, тату ... це не він!