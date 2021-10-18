Налаштовуємося на позитив: кращі анекдоти для відмінного настрою
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Підбірка смішних анекдотів, після прочитання яких ви будете посміхатися.
Іду собі по парку, їм морозиво. Назустріч біжить мужик. Підбіг, вдарив, розмазав по моїй голові морозиво і зіштовхнув мене в клумбу. Уже з бруду чую, як якась дівчина пропищала:
- Тату, тату ... це не він!
Продюсером фільмів про Джеймса Бонда значиться жінка на ім’я Барбара Брокколі. Напевно, її редагування за сценарієм неприємні, але корисні.
- Ох вже ця моя популярність ... Знову шанувальниці, автографи ...
- Блін, Петрович, розписуйся вже у відомості і відійди від касирки, інші теж хочуть зарплату отримати.
Сьогодні подзвонили з незнайомого номера і суворим голосом повідомили, що закривають мій банківський рахунок.
Я, з надією: Іпотечний?
- Розкажіть про найбільший ваш внесок в оптимізацію проєкту. Це може бути щось технічне, процеси — що завгодно.
- Звільнився.
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