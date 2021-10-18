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Налаштовуємося на позитив: кращі анекдоти для відмінного настрою

Автор
Анна Барабан
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Автор
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Налаштовуємося на позитив: кращі анекдоти для відмінного настрою Новина оновлена 18 жовтня 2021, 10:59

Підбірка смішних анекдотів, після прочитання яких ви будете посміхатися.

Іду собі по парку, їм морозиво. Назустріч біжить мужик. Підбіг, вдарив, розмазав по моїй голові морозиво і зіштовхнув мене в клумбу. Уже з бруду чую, як якась дівчина пропищала:

- Тату, тату ... це не він!

Продюсером фільмів про Джеймса Бонда значиться жінка на ім’я Барбара Брокколі. Напевно, її редагування за сценарієм неприємні, але корисні.

- Ох вже ця моя популярність ... Знову шанувальниці, автографи ...

- Блін, Петрович, розписуйся вже у відомості і відійди від касирки, інші теж хочуть зарплату отримати.

Сьогодні подзвонили з незнайомого номера і суворим голосом повідомили, що закривають мій банківський рахунок.

Я, з надією: Іпотечний?

- Розкажіть про найбільший ваш внесок в оптимізацію проєкту. Це може бути щось технічне, процеси — що завгодно.

- Звільнився.

Теги:
#Сміх #Гумор #Анекдот #Анекдоти #Смішні анекдоти #Веселі анекдоти #Анекдот дня #Анекдот на сьогодні #Анекдот на день
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