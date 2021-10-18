Саме час посміхнутися: нові анекдоти на вечір
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У житті кожного чоловіка наступає такий момент, коли розумієш — треба одружитися. А потім настає інший, коли розумієш — не треба було ...
Окуліст — пацієнтові:
- Скоро ви зможете читати без окулярів.
- Та як же це я буду читати без окулярів, якщо я і з окулярами-то не дуже?
- Пальцями, мій дорогий, пальцями!
Армрестлінг, безумовно, є самим мужнім видом спорту з усіх, в яких два мужика тримаються за руки.
- У мене дуже незвичайна система ворожіння. Я гадаю на картах.
- Так це в наш час кожен другий вміє.
- Гадати на сім-картах?
Кожен день мама мене питає, що я сьогодні їла в дитячому саду. Я захоплено розповідаю, якими, наприклад, смачними були борщ на обід і оладки на полуденок. Працюю вихователем.