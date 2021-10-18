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Саме час посміхнутися: нові анекдоти на вечір

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Саме час посміхнутися: нові анекдоти на вечір Новина оновлена 18 жовтня 2021, 17:03

Свіжа порція гумору спеціально для наших читачів.

У житті кожного чоловіка наступає такий момент, коли розумієш — треба одружитися. А потім настає інший, коли розумієш — не треба було ...

Окуліст — пацієнтові:

- Скоро ви зможете читати без окулярів.

- Та як же це я буду читати без окулярів, якщо я і з окулярами-то не дуже?

- Пальцями, мій дорогий, пальцями!

Армрестлінг, безумовно, є самим мужнім видом спорту з усіх, в яких два мужика тримаються за руки.

- У мене дуже незвичайна система ворожіння. Я гадаю на картах.

- Так це в наш час кожен другий вміє.

- Гадати на сім-картах?

Кожен день мама мене питає, що я сьогодні їла в дитячому саду. Я захоплено розповідаю, якими, наприклад, смачними були борщ на обід і оладки на полуденок. Працюю вихователем.

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