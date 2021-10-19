Для тих, хто встав не з тієї ноги: жарти, які змусять вас сміятися
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Старий вікінг повчає молодого.
- Якщо ви причалили до берега англійського села і бачите церкву, грабуйте відразу її.
- Але чому?
- Якщо там є церква, то в самому селі вже грабувати нічого.
Етапи життя одеської жінки: «Хвора. Хвора. Хвора. Дуже хвора. Смертельно хвора. Вдова».
- Слухай, ось у тебе «Бентлі», вілла, яхта, де ти стільки грошей береш?
- В казино!
- Гравець? І тобі так везе ??
- Я — власник !!! А їм — не щастить ...
Фінансова грамотність — це коли розумієш, що якщо абонемент у фітнес на місяць коштує 1000 грн, а на рік — 5000 грн, то вигідніше буде не брати його взагалі.
Тіматі отримав роль в постановці «Гамлета» у Великому Театрі. Саме його череп буде тримати головний герой.