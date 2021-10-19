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Для тих, хто встав не з тієї ноги: жарти, які змусять вас сміятися

Автор
Анна Барабан
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Автор
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Для тих, хто встав не з тієї ноги: жарти, які змусять вас сміятися Новина оновлена 19 жовтня 2021, 12:28

Дуже кумедна підбірка жартів, яка зробить ваш день веселим.

Старий вікінг повчає молодого.

- Якщо ви причалили до берега англійського села і бачите церкву, грабуйте відразу її.

- Але чому?

- Якщо там є церква, то в самому селі вже грабувати нічого.

Етапи життя одеської жінки: «Хвора. Хвора. Хвора. Дуже хвора. Смертельно хвора. Вдова».

- Слухай, ось у тебе «Бентлі», вілла, яхта, де ти стільки грошей береш?

- В казино!

- Гравець? І тобі так везе ??

- Я — власник !!! А їм — не щастить ...

Фінансова грамотність — це коли розумієш, що якщо абонемент у фітнес на місяць коштує 1000 грн, а на рік — 5000 грн, то вигідніше буде не брати його взагалі.

Тіматі отримав роль в постановці «Гамлета» у Великому Театрі. Саме його череп буде тримати головний герой.

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