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Головне в суперечці з дружиною — переманити на свою сторону тещу: смішні анекдоти про "улюбленої" мамі

Автор
Анна Барабан
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Головне в суперечці з дружиною — переманити на свою сторону тещу: смішні анекдоти про "улюбленої" мамі Новина оновлена 19 жовтня 2021, 17:47

Підбірка смішних анекдотів, після прочитання яких ви будете посміхатися

Щоб заощадити на бензині, Олександр відвозив тещу на дачу в суботу, а забирав у листопаді.

Приїхала теща в гості.

Маленький хлопчик:

- Ура! Бабуся приїхала, тепер тато фокус покаже!

- Внучок, а який фокус?

- Папа сказав, що якщо ти ще раз з’явишся, то він на стіну залізе!

- Петя попросив покласти йому в труну сокиру.

- Навіщо?

- Каже, буду з ним там ходити, а раптом теща десь попадеться.

- Папа, розкажи мені казку!

- Яку?

- Яку мама вчора розповідала, там ще вовк бабусю з’їв.

- А, мою кохану! Ну, слухай: йде, значить, тёщенька Клавдія Захарівна одна вночі по лісі ...

Якщо мама каже, що ти багато їси, мало рухаєшся і довго спиш, значить це не твоя, а її мама.

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