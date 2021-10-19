Головне в суперечці з дружиною — переманити на свою сторону тещу: смішні анекдоти про "улюбленої" мамі
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Щоб заощадити на бензині, Олександр відвозив тещу на дачу в суботу, а забирав у листопаді.
Приїхала теща в гості.
Маленький хлопчик:
- Ура! Бабуся приїхала, тепер тато фокус покаже!
- Внучок, а який фокус?
- Папа сказав, що якщо ти ще раз з’явишся, то він на стіну залізе!
- Петя попросив покласти йому в труну сокиру.
- Навіщо?
- Каже, буду з ним там ходити, а раптом теща десь попадеться.
- Папа, розкажи мені казку!
- Яку?
- Яку мама вчора розповідала, там ще вовк бабусю з’їв.
- А, мою кохану! Ну, слухай: йде, значить, тёщенька Клавдія Захарівна одна вночі по лісі ...
Якщо мама каже, що ти багато їси, мало рухаєшся і довго спиш, значить це не твоя, а її мама.