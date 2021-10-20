Позитивна вечірня нотка: веселі жарти для вашої посмішки

Пустеля, в ній маленький такий оазис. Навколо оазису по колу біжить людина, а за ним женеться лев. Тут виходить друга людина з оазису, дивиться на все це і кричить першому:

- Гей! Він тебе наздоганяє.

- Нічого, у мене два кола в запасі.