Позитивна вечірня нотка: веселі жарти для вашої посмішки
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Пустеля, в ній маленький такий оазис. Навколо оазису по колу біжить людина, а за ним женеться лев. Тут виходить друга людина з оазису, дивиться на все це і кричить першому:
- Гей! Він тебе наздоганяє.
- Нічого, у мене два кола в запасі.
Під час танцю кавалер ніжно пригортає до себе партнерку і шепоче:
- Ах, я відчуваю себе, як в раю!
- Справді? А я як в автобусі.
- Ми поставили вам світлофор, переходьте на зелене світло, будь ласка.
- Я ви гарантуєте, що мене точно не зіб’ють?
- Ні.
- Зрозуміло все, самі переходьте на зелене тоді. Придумали ще один інструмент контролю, мій вільний дух не зламати!
Початок відносин — це коли чоловік перед кожною зустріччю з жінкою чистить зуби. А ось, коли він з’їсть тарілку борщу з часником і лізе до жінки цілуватися — це вже сімейне життя...
- Молодий чоловіче, а скільки коштує он той килим?
- Який?
- Он той, за шість п’ятсот.
- Дев’ять тисяч.
- Спасибі.