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Позитивна вечірня нотка: веселі жарти для вашої посмішки

Автор
Тетяна Кармазіна
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Позитивна вечірня нотка: веселі жарти для вашої посмішки

Свіжа вечірня добірка найсмішніших жартів

Пустеля, в ній маленький такий оазис. Навколо оазису по колу біжить людина, а за ним женеться лев. Тут виходить друга людина з оазису, дивиться на все це і кричить першому:

- Гей! Він тебе наздоганяє.

- Нічого, у мене два кола в запасі.

Під час танцю кавалер ніжно пригортає до себе партнерку і шепоче:

- Ах, я відчуваю себе, як в раю!

- Справді? А я як в автобусі.

- Ми поставили вам світлофор, переходьте на зелене світло, будь ласка.

- Я ви гарантуєте, що мене точно не зіб’ють?

- Ні.

- Зрозуміло все, самі переходьте на зелене тоді. Придумали ще один інструмент контролю, мій вільний дух не зламати!

Початок відносин — це коли чоловік перед кожною зустріччю з жінкою чистить зуби. А ось, коли він з’їсть тарілку борщу з часником і лізе до жінки цілуватися — це вже сімейне життя...

- Молодий чоловіче, а скільки коштує он той килим?

- Який?

- Он той, за шість п’ятсот.

- Дев’ять тисяч.

- Спасибі.

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#Жарти #Гумор #Анекдоти