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Не ранок, а суцільний позитив: кращі анекдоти, щоб посміятися

Автор
Тетяна Кармазіна
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Не ранок, а суцільний позитив: кращі анекдоти, щоб посміятися

Позитивна добірка анекдотів підніме настрій на весь день

В кабінеті у лікаря.

- П’єте?

- Ні.

- Курите?

- Ні.

- В карти граєте?

- Ні.

- Як з жінками?

- Уникаю.

- Що ж, у вас немає жодного пороку?

- Є один, лікар.

- Який же?

- Брешу багато.

Дружина приїжджає з відпустки і з порога кричить:

- Ти навіщо завалив квартиру порожніми пляшками?

- Не пам’ятаю, начебто жодної порожньої не купував.

- Лікар, я стурбований.

- В чому справа?

- Ось уже кілька днів мені здається що все, що говорить моя дружина має якийсь сенс...

Досвідчений бухгалтер Ірина Петрівна розраховує зарплату програмісту Копейкіну на старих рахунках і папері, тому що на комп’ютері результат виходить завжди вище.

Доросле життя — це на прийомі лікаря слухати, що тобі призначили, і думати про себе: "Так, ну цю херню я пити не буду, цю теж, цю треба погуглити".

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти