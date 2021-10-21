Не ранок, а суцільний позитив: кращі анекдоти, щоб посміятися
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В кабінеті у лікаря.
- П’єте?
- Ні.
- Курите?
- Ні.
- В карти граєте?
- Ні.
- Як з жінками?
- Уникаю.
- Що ж, у вас немає жодного пороку?
- Є один, лікар.
- Який же?
- Брешу багато.
Дружина приїжджає з відпустки і з порога кричить:
- Ти навіщо завалив квартиру порожніми пляшками?
- Не пам’ятаю, начебто жодної порожньої не купував.
- Лікар, я стурбований.
- В чому справа?
- Ось уже кілька днів мені здається що все, що говорить моя дружина має якийсь сенс...
Досвідчений бухгалтер Ірина Петрівна розраховує зарплату програмісту Копейкіну на старих рахунках і папері, тому що на комп’ютері результат виходить завжди вище.
Доросле життя — це на прийомі лікаря слухати, що тобі призначили, і думати про себе: "Так, ну цю херню я пити не буду, цю теж, цю треба погуглити".