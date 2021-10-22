Розбавте свій день яскравими фарбами: жарти, які подарують вам посмішку
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Передбачити будь-який дурень може. І тільки справжній експерт може пояснити, що завадило прогнозам збутися.
Після новини про те, що п’ятеро пацанів з Росії виграли $ 18,2 млн на чемпіонаті світу з Dota 2:
- Синку, ну що ти все за уроками сидиш, пішов би в комп’ютер пограв!
Батько показав мені 30-хвилинну презентацію про те, чому потрібно використовувати презерватив.
На всіх слайдах були тільки мої фото
Ким я вважаю себе стосовно кішки: господар
Ким кішка вважає мене: оператор дверей
Раніше я ненавидів міжсезоння — на велосипеді холодно, на лижах — ще немає снігу і невідомо коли буде. Це був сумний похмурий час. А потім я відкрив для себе алкоголізм.