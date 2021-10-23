Гумор без кордонів цього ранку: забавні анекдоти для вашої посмішки
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- Лікар, після вакцинації я зможу грати на піаніно?
- Ну звичайно, хворий.
- Спасибі, лікар, а то раніше я не вмів.
У метро навпроти бабусі сидить хлопець. Дивиться на неї і жує жуйку. Смачно жує, аж рот не закривається. Старенька дивилася на нього, дивилася, не витримала, нахилилась і каже:
- Даремно ти мені синку все це розповідаєш, я ж глуха...
Синочок банкіра Рабіновича проковтнув золоту монету. Через три дні банкір викликає лікаря.
- Чому ви не викликали мене відразу? — дивується лікар.
Рабінович, гордо:
- Я не хотів, щоб люди подумали, що монета потрібна мені терміново!
Голодний волоцюга стукає в двері таверни під назвою "Георг і дракон".
- Що бажаєте? — запитує господиня.
- Я не їв три дні.
- Іди звідси жебрак! — гаркає господиня.
Волоцюга замислюється, потім стукає знову:
- А чи не можна мені бачити Георга?
- Втрачаю слух, не чую навіть як кашляю.
- Ось Вам таблетки, приймайте три рази на день.
- І що, буду краще чути?
- Ні, голосніше кашляти.