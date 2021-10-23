Гумор без кордонів цього ранку: забавні анекдоти для вашої посмішки

У метро навпроти бабусі сидить хлопець. Дивиться на неї і жує жуйку. Смачно жує, аж рот не закривається. Старенька дивилася на нього, дивилася, не витримала, нахилилась і каже:

- Даремно ти мені синку все це розповідаєш, я ж глуха...