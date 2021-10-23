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Гумор без кордонів цього ранку: забавні анекдоти для вашої посмішки

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гумор без кордонів цього ранку: забавні анекдоти для вашої посмішки

Свіжі анекдоти для гарного настрою на цілий день

- Лікар, після вакцинації я зможу грати на піаніно?

- Ну звичайно, хворий.

- Спасибі, лікар, а то раніше я не вмів.

У метро навпроти бабусі сидить хлопець. Дивиться на неї і жує жуйку. Смачно жує, аж рот не закривається. Старенька дивилася на нього, дивилася, не витримала, нахилилась і каже:

- Даремно ти мені синку все це розповідаєш, я ж глуха...

Синочок банкіра Рабіновича проковтнув золоту монету. Через три дні банкір викликає лікаря.

- Чому ви не викликали мене відразу? — дивується лікар.

Рабінович, гордо:

- Я не хотів, щоб люди подумали, що монета потрібна мені терміново!

Голодний волоцюга стукає в двері таверни під назвою "Георг і дракон".

- Що бажаєте? — запитує господиня.

- Я не їв три дні.

- Іди звідси жебрак! — гаркає господиня.

Волоцюга замислюється, потім стукає знову:

- А чи не можна мені бачити Георга?

- Втрачаю слух, не чую навіть як кашляю.

- Ось Вам таблетки, приймайте три рази на день.

- І що, буду краще чути?

- Ні, голосніше кашляти.

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#Жарти #Гумор #Анекдоти