Ліки від нудьги замовляли? Найсмішніші анекдоти про лікарів
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Зубний лікар звертається до пацієнта, що сидить в кріслі:
- Як тільки я почну свердлити вам зуб, кричіть, будь ласка, голосніше.
- Навіщо?!
- Там в приймальні чекає на прийом ціла юрба хворих, а через десять хвилин починається матч на кубок з футболу.
Лікар:
- У мене дві новини, погана і хороша.
- Давайте хорошу.
- Можете не паритися через весь цей двіж з передпенсійним віком.
- А чому сьогодні так дорого, це ж дорожче в три рази? — запитує пацієнт у зубного лікаря.
- Сьогодні ви так кричали, що відлякали двох клієнтів!
Лікар в лікарні обходить палату. Підходить до одного хворого і питає:
- Скажіть, а у вас родичі на тому світі є?
- А що?
- Вам виклик прислали!
Пацієнт приходить до тями після операції на серці і з подивом виявляє, що лежить в коридорі.
- А чому я не в палаті? — запитує він.
- Розумієте, за вікнами палати зараз горить суха трава, і пожежники гасять полум’я. Ми б не хотіли, щоб ви подумали, що операція не вдалася...