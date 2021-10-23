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Ліки від нудьги замовляли? Найсмішніші анекдоти про лікарів

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Автор
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Ліки від нудьги замовляли? Найсмішніші анекдоти про лікарів Новина оновлена 23 жовтня 2021, 10:56

Дуже кумедна добірка жартів про лікарів, які зроблять ваш день веселим

Зубний лікар звертається до пацієнта, що сидить в кріслі:

- Як тільки я почну свердлити вам зуб, кричіть, будь ласка, голосніше.

- Навіщо?!

- Там в приймальні чекає на прийом ціла юрба хворих, а через десять хвилин починається матч на кубок з футболу.

Лікар:

- У мене дві новини, погана і хороша.

- Давайте хорошу.

- Можете не паритися через весь цей двіж з передпенсійним віком.

- А чому сьогодні так дорого, це ж дорожче в три рази? — запитує пацієнт у зубного лікаря.

- Сьогодні ви так кричали, що відлякали двох клієнтів!

Лікар в лікарні обходить палату. Підходить до одного хворого і питає:

- Скажіть, а у вас родичі на тому світі є?

- А що?

- Вам виклик прислали!

Пацієнт приходить до тями після операції на серці і з подивом виявляє, що лежить в коридорі.

- А чому я не в палаті? — запитує він.

- Розумієте, за вікнами палати зараз горить суха трава, і пожежники гасять полум’я. Ми б не хотіли, щоб ви подумали, що операція не вдалася...

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#Жарти #Гумор #Анекдоти