Заряджаємося позитивним настроєм: веселі вечірні анекдоти
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- Дівчино, ви мені так сподобалися, що я хочу запросити вас на побачення.
- Але я заміжня!
- Ні, вашого чоловіка ми запрошувати не будемо.
Чат багатоповерхового будинку:
- У кого фари горять?
- Не у кого фари горять, треба говорити: хто забув вимкнути фари?
- Добре, хто забув вимкнути фари і погасити вогонь на капоті?
Офіціант! Мені, будь ласка, хартенбраунгевратенштайзенгорбейстраут з ковбаскою.
- Хартенбраунгевратенштайзенгорбейстраут, вибачте, з чим?
Вчимося говорити правильно. Абсолютно неправильно сказати: "У дружини видався поганий ранок". Замість цього потрібно говорити: "День не задався у всієї родини з ранку!".
Щоб дівчата не дуже вже засмучувалися з приводу завжди зростаючої дупи, Бог завбачливо зробив очі з іншого боку.