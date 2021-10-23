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Заряджаємося позитивним настроєм: веселі вечірні анекдоти

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Автор
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Заряджаємося позитивним настроєм: веселі вечірні анекдоти

Свіжа порція жартів спеціально для наших читачів

- Дівчино, ви мені так сподобалися, що я хочу запросити вас на побачення.

- Але я заміжня!

- Ні, вашого чоловіка ми запрошувати не будемо.

Чат багатоповерхового будинку:

- У кого фари горять?

- Не у кого фари горять, треба говорити: хто забув вимкнути фари?

- Добре, хто забув вимкнути фари і погасити вогонь на капоті?

Офіціант! Мені, будь ласка, хартенбраунгевратенштайзенгорбейстраут з ковбаскою.

- Хартенбраунгевратенштайзенгорбейстраут, вибачте, з чим?

Вчимося говорити правильно. Абсолютно неправильно сказати: "У дружини видався поганий ранок". Замість цього потрібно говорити: "День не задався у всієї родини з ранку!".

Щоб дівчата не дуже вже засмучувалися з приводу завжди зростаючої дупи, Бог завбачливо зробив очі з іншого боку.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти