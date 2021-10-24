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З Днем тещі! Найкращі анекдоти до свята про другу маму

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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З Днем тещі! Найкращі анекдоти до свята про другу маму

Сміховинні жарти до Міжнародного дня тещі для вашого гарного настрою на цілий день

Тесть, лежачи на операційному столі, перед операцією, яку проводить його зять-хірург:

- Синку, не забувай, якщо зі мною що-небудь трапиться — твоя теща неодмінно захоче переїхати до тебе.

Приїхала теща в гості.

Маленький хлопчик:

- Ура! Бабуся приїхала, тепер тато фокус покаже!

- Внучок, а який фокус?

- Тато сказав, що якщо ти ще раз з’явишся, то він на стіну залізе!

- Щоб спонукати свою доньку займатися музикою, я подарував їй скрипку. На жаль, це ні до чого не привело.

- Те ж саме було в мене з тещею, коли я подарував їй валізу.

Щоб заощадити на бензині, Олександр відвозив тещу на дачу в суботу, а забирав у листопаді.

Зять запитує у тещі:

- Мамо, а ви вмієте грати в шахи?

- Ех, якби вміла, то не віддала б королеву за коня!

Теги:
#Жарти #Гумор #Тещин день #Анекдоти