З Днем тещі! Найкращі анекдоти до свята про другу маму
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Тесть, лежачи на операційному столі, перед операцією, яку проводить його зять-хірург:
- Синку, не забувай, якщо зі мною що-небудь трапиться — твоя теща неодмінно захоче переїхати до тебе.
Приїхала теща в гості.
Маленький хлопчик:
- Ура! Бабуся приїхала, тепер тато фокус покаже!
- Внучок, а який фокус?
- Тато сказав, що якщо ти ще раз з’явишся, то він на стіну залізе!
- Щоб спонукати свою доньку займатися музикою, я подарував їй скрипку. На жаль, це ні до чого не привело.
- Те ж саме було в мене з тещею, коли я подарував їй валізу.
Щоб заощадити на бензині, Олександр відвозив тещу на дачу в суботу, а забирав у листопаді.
Зять запитує у тещі:
- Мамо, а ви вмієте грати в шахи?
- Ех, якби вміла, то не віддала б королеву за коня!