Смішні анекдоти про свекруху, які піднімуть настрій будь-якій невістці
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- Значить, ви бачили, як злочинець задушив вашу свекруху?
- Бачила, пане суддя.
- Чому ж ви не кинулися на допомогу?
- Я хотіла, але побачила, що він сам справляється...
Приходить свекруха в гості і каже невістці:
- У мене для тебе дві новини: одна погана, а інша хороша!
- Мамо, я бачу, що ви живі і здорові, а яка гарна новина?
З’їздила свекруха в гості до невістки, побувала у доньки і розповідає подрузі:
- У моєї доньки хороший чоловік, він посуд і підлогу миє, пере і готує, а ось синові не повезло, невістка і готувати не вміє, і посуд не миє!
Чоловік з дружиною їдуть на машині і сваряться. Проїжджають одне село і бачать пару свиней. Чоловік і каже:
- Це випадково не твої родичі?
- Так, мої, свекор зі свекрухою!
Розмова двох подруг:
- Нещодавно моя свекруха відвідала виставку змій.
- Ну і як?
- Зайняла перше місце!