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Смішні анекдоти про свекруху, які піднімуть настрій будь-якій невістці

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Смішні анекдоти про свекруху, які піднімуть настрій будь-якій невістці Новина оновлена 24 жовтня 2021, 10:56

Дуже кумедна нова порція анекдотів, які зроблять ваш день незабутнім

- Значить, ви бачили, як злочинець задушив вашу свекруху?

- Бачила, пане суддя.

- Чому ж ви не кинулися на допомогу?

- Я хотіла, але побачила, що він сам справляється...

Приходить свекруха в гості і каже невістці:

- У мене для тебе дві новини: одна погана, а інша хороша!

- Мамо, я бачу, що ви живі і здорові, а яка гарна новина?

З’їздила свекруха в гості до невістки, побувала у доньки і розповідає подрузі:

- У моєї доньки хороший чоловік, він посуд і підлогу миє, пере і готує, а ось синові не повезло, невістка і готувати не вміє, і посуд не миє!

Чоловік з дружиною їдуть на машині і сваряться. Проїжджають одне село і бачать пару свиней. Чоловік і каже:

- Це випадково не твої родичі?

- Так, мої, свекор зі свекрухою!

Розмова двох подруг:

- Нещодавно моя свекруха відвідала виставку змій.

- Ну і як?

- Зайняла перше місце!

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти