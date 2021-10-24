Рус

Теща — дуже корисна людина, шкода тільки пенсія маленька: смішні анекдоти про стосунки зятя і його другої мами

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
83
Теща — дуже корисна людина, шкода тільки пенсія маленька: смішні анекдоти про стосунки зятя і його другої мами Новина оновлена 24 жовтня 2021, 17:41

Підбірка смішних анекдотів, після прочитання яких ви будете посміхатися

Теща і зять:

- Ти пам’ятаєш того чоловіка, що врятував мене, коли я тонула? Мені сподобалася його ввічливість і тактовність.

- Так, він відразу після цього вибачився переді мною за необачний вчинок.

- Купив тещі путівку в Іспанію.

- А в якій компанії?

- Компанія називається «Турист».

- Так вони ж аферисти! Привезуть в аеропорт і кинуть.

- Я знаю.

Теща з зятем пішли в ліс по гриби. Забралися в глуху хащу. Жінка побачила під пеньком змію:

- Зять, рятуй, тут гадюка!

- Мама, не переживайте, отруйні змії своїх не кусають!

Якщо потенційна теща робить все, щоб сподобатися майбутньому зятю, значить, з її донькою точно не все в порядку.

На весіллі подружжя клялося, що тільки смерть може розлучити їх. Однак коли теща приїхала, то з’ясувалося, що їй це також цілком під силу.

Теги:
#Сміх #Гумор #Анекдот #Анекдоти #Смішні анекдоти #Анекдоти на сьогодні #Веселі анекдоти