Теща — дуже корисна людина, шкода тільки пенсія маленька: смішні анекдоти про стосунки зятя і його другої мами
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Теща і зять:
- Ти пам’ятаєш того чоловіка, що врятував мене, коли я тонула? Мені сподобалася його ввічливість і тактовність.
- Так, він відразу після цього вибачився переді мною за необачний вчинок.
- Купив тещі путівку в Іспанію.
- А в якій компанії?
- Компанія називається «Турист».
- Так вони ж аферисти! Привезуть в аеропорт і кинуть.
- Я знаю.
Теща з зятем пішли в ліс по гриби. Забралися в глуху хащу. Жінка побачила під пеньком змію:
- Зять, рятуй, тут гадюка!
- Мама, не переживайте, отруйні змії своїх не кусають!
Якщо потенційна теща робить все, щоб сподобатися майбутньому зятю, значить, з її донькою точно не все в порядку.
На весіллі подружжя клялося, що тільки смерть може розлучити їх. Однак коли теща приїхала, то з’ясувалося, що їй це також цілком під силу.