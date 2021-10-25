Жарт-хвилинка: нова порція ранкових анекдотів, яка подарує вам посмішку
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Звертається хлопець в книжковому магазині до симпатичної продавщиці:
- У вас є книга "100 способів, як спокусити продавщицю книжкового магазину"?
- Книги немає, але приходьте ввечері, я вам проведу майстер-клас.
Тільки жінка може поставити питання так, що як не відповідай — чоловік в дурнях. Простий приклад:
- Ось скажи, якби ти був одружений на іншій, ти б її зрадив зі мною?
Чоловік приходить додому:
- Дорога, я не настільки багатий, щоб купувати дешеві речі.
І дістає з-за пазухи п’ятилітрову пляшку горілки.
Три моїх улюблених гріхи: перелюб, обжерливість, ну і як наслідок — гріх скаржитися!
- Алло, це служба порятунку?
- Що у вас трапилося?
- Мене придавило кішкою. Приїжджайте і насипте їй смачненького в миску.
- Виїжджаємо.