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Жарт-хвилинка: нова порція ранкових анекдотів, яка подарує вам посмішку

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Жарт-хвилинка: нова порція ранкових анекдотів, яка подарує вам посмішку

Нехай ваш ранок буде наповнений позитивом з нашими анекдотами

Звертається хлопець в книжковому магазині до симпатичної продавщиці:

- У вас є книга "100 способів, як спокусити продавщицю книжкового магазину"?

- Книги немає, але приходьте ввечері, я вам проведу майстер-клас.

Тільки жінка може поставити питання так, що як не відповідай — чоловік в дурнях. Простий приклад:

- Ось скажи, якби ти був одружений на іншій, ти б її зрадив зі мною?

Чоловік приходить додому:

- Дорога, я не настільки багатий, щоб купувати дешеві речі.

І дістає з-за пазухи п’ятилітрову пляшку горілки.

Три моїх улюблених гріхи: перелюб, обжерливість, ну і як наслідок — гріх скаржитися!

- Алло, це служба порятунку?

- Що у вас трапилося?

- Мене придавило кішкою. Приїжджайте і насипте їй смачненького в миску.

- Виїжджаємо.

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#Жарти #Гумор #Анекдоти