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Розбавте цей вечір яскравими фарбами: жарти для гарного настрою

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Розбавте цей вечір яскравими фарбами: жарти для гарного настрою

Ці анекдоти подарують вам чудовий настрій на весь вечір.

Час очікування таксі це:

Коли нікуди не поспішаю: Машина подана через хвилину.

Коли спізнююся: — Ваша KIA К5 ще на заводі в Кореї.

Хлопчик, набираючи пісочок для нової кішки, знайшов стару.

- Чому ви вимагаєте подвійну зарплату за роботу в їдальні в дитячому садку?

- Друга зарплата — компенсація мені за муки в пеклі, куди я потраплю через те, що буду красти їжу у дітей.

Якщо дятли дізнаються, скільки тарганів у мене в голові, мені капець.

Дівчинка прийшла на ранок в костюмі білочки і ... дико налякала сторожа дитячого саду.

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