Розбавте цей вечір яскравими фарбами: жарти для гарного настрою
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Час очікування таксі це:
Коли нікуди не поспішаю: Машина подана через хвилину.
Коли спізнююся: — Ваша KIA К5 ще на заводі в Кореї.
Хлопчик, набираючи пісочок для нової кішки, знайшов стару.
- Чому ви вимагаєте подвійну зарплату за роботу в їдальні в дитячому садку?
- Друга зарплата — компенсація мені за муки в пеклі, куди я потраплю через те, що буду красти їжу у дітей.
Якщо дятли дізнаються, скільки тарганів у мене в голові, мені капець.
Дівчинка прийшла на ранок в костюмі білочки і ... дико налякала сторожа дитячого саду.