Прокинулися і тут же посміхнулися: смішні анекдоти для позитивного настрою з самого ранку
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Пішов грибник в ліс, побачив гриб, а гриб йому і каже: «З’їж мене». З’їв грибник гриб, і більше його ніхто не бачив. Тому що не можна їсти гриби, які з тобою розмовляють.
- Наступного неробочого тижня всі працюємо.
- А якщо прийде трудова інспекція?
- Не прийде, у неї неробочий тиждень.
- Милий, тепер, коли ми одружилися, тобі краще перестати грати в гольф. Сам поміркуй — якщо ти продаси клюшки, ми зможемо дозволити купити нові меблі.
- Ти говориш як моя колишня дружина.
- Колишня ?! Ти не говорив мені, що був до мене одружений.
- Я не був.
- Коля, давай одружимося!
- Олено, ти з глузду з’їхала?
- Але ж ми так сильно один до одного прив’язані!
- Відчепись мене, дура!
- У роботи-пилососи явно вселяють котячий ШІ. Наш крутиться під ногами, ганяє тапки, намагається вилізти на балкон, жере дроти і жалібно пищить, заплутавшись у краї покривала.
- Точно) А ще втикається в ноги в невідповідний момент, а ти його лаєш і просиш швидше звалити.