Прокинулися і тут же посміхнулися: смішні анекдоти для позитивного настрою з самого ранку

- Милий, тепер, коли ми одружилися, тобі краще перестати грати в гольф. Сам поміркуй — якщо ти продаси клюшки, ми зможемо дозволити купити нові меблі.

- Ти говориш як моя колишня дружина.

- Колишня ?! Ти не говорив мені, що був до мене одружений.

- Я не був.