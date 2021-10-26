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Прокинулися і тут же посміхнулися: смішні анекдоти для позитивного настрою з самого ранку

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Прокинулися і тут же посміхнулися: смішні анекдоти для позитивного настрою з самого ранку

Смішні анекдоти, які піднімуть вам настрій.

Пішов грибник в ліс, побачив гриб, а гриб йому і каже: «З’їж мене». З’їв грибник гриб, і більше його ніхто не бачив. Тому що не можна їсти гриби, які з тобою розмовляють.

- Наступного неробочого тижня всі працюємо.

- А якщо прийде трудова інспекція?

- Не прийде, у неї неробочий тиждень.

- Милий, тепер, коли ми одружилися, тобі краще перестати грати в гольф. Сам поміркуй — якщо ти продаси клюшки, ми зможемо дозволити купити нові меблі.

- Ти говориш як моя колишня дружина.

- Колишня ?! Ти не говорив мені, що був до мене одружений.

- Я не був.

- Коля, давай одружимося!

- Олено, ти з глузду з’їхала?

- Але ж ми так сильно один до одного прив’язані!

- Відчепись мене, дура!

- У роботи-пилососи явно вселяють котячий ШІ. Наш крутиться під ногами, ганяє тапки, намагається вилізти на балкон, жере дроти і жалібно пищить, заплутавшись у краї покривала.

- Точно) А ще втикається в ноги в невідповідний момент, а ти його лаєш і просиш швидше звалити.

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