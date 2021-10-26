Заряджаємось позитивним настроєм: веселі анекдоти
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Більшість людей вважають, що у 2021 році найбільш добре промитою частиною тіла були руки.
Але насправді це був мозок.
Зоологічний парадокс: про барса на шиї, ягуар у гаражі та тигра у ліжку в основному мріють кози з мізками курки та характером гієни.
— Ти, доню, не жирна.
— А стегна?!
— А стегна стикаються через те, що колись ти станеш русалкою.
Дружина привітала з днем народження, побажала щастя в особистому та сімейному житті.
Тепер гадаю: чи обмовилася, чи щось пронюхала?
— Прочитав «Володар кілець» Толкієна, і зрозумів, що Голум спочатку був нормальним, але став носити обручку, і вона випила з нього всі соки. Як це нагадує мені моє одруження…