Посміхаємося разом: найкращі анекдоти для відмінного настрою на цілий день

П’яний чоловік після гулянки повертається додому. Іде обережно, щоб не розбудити дружину. У темряві ненароком наступив на кота. Кіт страшно закричав. Чоловік спочатку розгубився, але потім зло і радісно закричав:

- Ось шкідливий котяра! Ти де вештався? Я ж тебе з самого ранку шукаю!