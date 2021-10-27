Рус

Посміхаємося разом: найкращі анекдоти для відмінного настрою на цілий день

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
92
Посміхаємося разом: найкращі анекдоти для відмінного настрою на цілий день Новина оновлена 27 жовтня 2021, 11:40

Дуже кумедна нова порція анекдотів, які зроблять ваш день незабутнім

П’яний чоловік після гулянки повертається додому. Іде обережно, щоб не розбудити дружину. У темряві ненароком наступив на кота. Кіт страшно закричав. Чоловік спочатку розгубився, але потім зло і радісно закричав:

- Ось шкідливий котяра! Ти де вештався? Я ж тебе з самого ранку шукаю!

Комп’ютерні ігри справді дуже згубно впливають на психіку. У дитинстві я грав у змійку — тепер постійно їм всю їжу на своєму шляху і збільшуюсь у розмірах.

Венера Мілоська — давньогрецька скульптура
Венера Мілоська — давньогрецька скульптура

- А от якби в тебе все було: гроші, популярність, будинки, машини, увага красивих жінок, чого б ти найбільше боявся?

- Прокинутися.

Привів чоловік п’ятирічну доньку до себе на роботу. Дівчинка заходить, з цікавістю оглядається і раптом починає плакати. Усі повскакали з-за столів, кинулися до дитини:

- Що трапилося? Чому ти плачеш?

А та батькові:

- Тату, а де ж усі клоуни та потвори, з якими ти працюєш?

Під час плавання матрос, який захворів, звернувся до лікаря. Той довго оглядав пацієнта та розвів руками. Матрос запитує:

- Лікарю, у мене щось серйозне?

- Та ні, просто з такими симптомами я рекомендую пацієнтам морські подорожі…

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти