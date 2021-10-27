Посміхаємося разом: найкращі анекдоти для відмінного настрою на цілий день
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П’яний чоловік після гулянки повертається додому. Іде обережно, щоб не розбудити дружину. У темряві ненароком наступив на кота. Кіт страшно закричав. Чоловік спочатку розгубився, але потім зло і радісно закричав:
- Ось шкідливий котяра! Ти де вештався? Я ж тебе з самого ранку шукаю!
Комп’ютерні ігри справді дуже згубно впливають на психіку. У дитинстві я грав у змійку — тепер постійно їм всю їжу на своєму шляху і збільшуюсь у розмірах.
- А от якби в тебе все було: гроші, популярність, будинки, машини, увага красивих жінок, чого б ти найбільше боявся?
- Прокинутися.
Привів чоловік п’ятирічну доньку до себе на роботу. Дівчинка заходить, з цікавістю оглядається і раптом починає плакати. Усі повскакали з-за столів, кинулися до дитини:
- Що трапилося? Чому ти плачеш?
А та батькові:
- Тату, а де ж усі клоуни та потвори, з якими ти працюєш?
Під час плавання матрос, який захворів, звернувся до лікаря. Той довго оглядав пацієнта та розвів руками. Матрос запитує:
- Лікарю, у мене щось серйозне?
- Та ні, просто з такими симптомами я рекомендую пацієнтам морські подорожі…