Рибалка рибалку бачить здалеку: анекдоти про рибалку, які зроблять ваш вечір веселим
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Знаєте, чому рибалка рибалку бачить здалеку? Бо він із вудками, у чоботях і п’яний.
Дружина несподівано прийшла додому раніше, ніж звичайно, і тут же влаштовує скандал чоловікові.
- Що це за гола баба у нас у ванній?!
- Яка баба? Це ж русалка. Я її сьогодні на рибалці впіймав.
- Ну, а де в неї тоді хвіст?
- Справді… А я то дивлюся, щось з нею не так.
Два рибалки. Перший:
- Впіймав сома напередодні, через плече перекинув — і три метри за спиною тягнуться.
- Це що — витягнув минулого місяця щуку, черево вспоров, а там 3 свічники і горять!
- Ну, гаразд, я з сома пару метрів прибираю, але ти свічки загаси.
Ведмідь-син запитує ведмедя-батька:
- Тату, тату, а от якщо я грибника зловлю, їсти можна?
- Можна, синку.
- А от якщо мисливця?
- Можна і навіть треба.
- А якщо рибалку?
- Не можна, синку.
- Але чому, тату?
- Тому, синку, що від рибальського м’яса порядні ведмеді стають алкоголіками.
Чоловік, повертаючись із риболовлі, зустрічає друга.
- Ну, як з’їздив?
- Нормально…
- Що впіймав цього разу?
- Нічого, баб вирішили не брати.