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Рибалка рибалку бачить здалеку: анекдоти про рибалку, які зроблять ваш вечір веселим

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Рибалка рибалку бачить здалеку: анекдоти про рибалку, які зроблять ваш вечір веселим Новина оновлена 27 жовтня 2021, 17:22

Найкращі свіжі анекдоти про рибалку та дуже смішні до сліз для гарного настрою

Знаєте, чому рибалка рибалку бачить здалеку? Бо він із вудками, у чоботях і п’яний.

Дружина несподівано прийшла додому раніше, ніж звичайно, і тут же влаштовує скандал чоловікові.

- Що це за гола баба у нас у ванній?!

- Яка баба? Це ж русалка. Я її сьогодні на рибалці впіймав.

- Ну, а де в неї тоді хвіст?

- Справді… А я то дивлюся, щось з нею не так.

Два рибалки. Перший:

- Впіймав сома напередодні, через плече перекинув — і три метри за спиною тягнуться.

- Це що — витягнув минулого місяця щуку, черево вспоров, а там 3 свічники і горять!

- Ну, гаразд, я з сома пару метрів прибираю, але ти свічки загаси.

Ведмідь-син запитує ведмедя-батька:

- Тату, тату, а от якщо я грибника зловлю, їсти можна?

- Можна, синку.

- А от якщо мисливця?

- Можна і навіть треба.

- А якщо рибалку?

- Не можна, синку.

- Але чому, тату?

- Тому, синку, що від рибальського м’яса порядні ведмеді стають алкоголіками.

Чоловік, повертаючись із риболовлі, зустрічає друга.

- Ну, як з’їздив?

- Нормально…

- Що впіймав цього разу?

- Нічого, баб вирішили не брати.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти