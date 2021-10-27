Рибалка рибалку бачить здалеку: анекдоти про рибалку, які зроблять ваш вечір веселим

Дружина несподівано прийшла додому раніше, ніж звичайно, і тут же влаштовує скандал чоловікові.

- Що це за гола баба у нас у ванній?!

- Яка баба? Це ж русалка. Я її сьогодні на рибалці впіймав.

- Ну, а де в неї тоді хвіст?

- Справді… А я то дивлюся, щось з нею не так.