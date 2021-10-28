Спалах гарного настрою цього ранку: смішні жарти
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Відключили світло вдома.
Довго журився, що не можна тепер нагріти їжу в мікрохвильовій печі, стоячи поруч із газовою плитою.
Не розумів, чому дружина скептично дивиться на мене.
- Рабінович, чому ви не скидалися Мойші на подарунок? Адже ви друзі.
- Відчепіться від мене, Мойша знає, що в мене особливий дар.
- Який ще дар?
- Я нічого особливо не дарую.
- Алло, поліція? Допоможіть, у мене зникла дружина.
- Опишіть її докладно.
- Одну хвилину, але попереджаю, якщо дружина знайдеться, то в жодному разі їй мій опис не показуйте, бо шукати доведеться мене.
В магазині:
- Дайте мені пару банок сардин.
- Вам які: іспанські, португальські чи марокканські?
- Яка мені різниця! Я ж із ними не розмовляти зібралася!
- Слухай, хочу розійтись з дівчиною… Може, тупо перестати їй дзвонити?
- Що за дитячий садок?! Будь чоловіком! Інсценуй власну смерть!