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Спалах гарного настрою цього ранку: смішні жарти

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Спалах гарного настрою цього ранку: смішні жарти

Чергова добірка анекдотів на сайті "Телеграф"

Відключили світло вдома.

Довго журився, що не можна тепер нагріти їжу в мікрохвильовій печі, стоячи поруч із газовою плитою.

Не розумів, чому дружина скептично дивиться на мене.

- Рабінович, чому ви не скидалися Мойші на подарунок? Адже ви друзі.

- Відчепіться від мене, Мойша знає, що в мене особливий дар.

- Який ще дар?

- Я нічого особливо не дарую.

- Алло, поліція? Допоможіть, у мене зникла дружина.

- Опишіть її докладно.

- Одну хвилину, але попереджаю, якщо дружина знайдеться, то в жодному разі їй мій опис не показуйте, бо шукати доведеться мене.

В магазині:

- Дайте мені пару банок сардин.

- Вам які: іспанські, португальські чи марокканські?

- Яка мені різниця! Я ж із ними не розмовляти зібралася!

- Слухай, хочу розійтись з дівчиною… Може, тупо перестати їй дзвонити?

- Що за дитячий садок?! Будь чоловіком! Інсценуй власну смерть!

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти