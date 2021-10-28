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З Днем бабусь та дідусів! Смішні анекдоти про рідних, які посміхнуть цього дня

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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З Днем бабусь та дідусів! Смішні анекдоти про рідних, які посміхнуть цього дня Новина оновлена 28 жовтня 2021, 11:55

28 жовтня відзначається День бабусь та дідусів. Чудові жарти до свята у добірці "Телеграфа"

Випадковими є лише шлюби, — казала мені бабуся. — А в коханці треба брати людину надійну.

Бабуся не могла заснути в поїзді, і сусіди купе прокинулися у в’язаних носочках і шапочках.

Якщо ви постійно відчуваєте чиєсь дихання, чуєте чийсь стогін і відчуваєте на собі чийсь пильний погляд, тоді поступіться бабусі місцем.

Мій дідусь був такий добрий, що топив кошенят у відрі з валеріанкою.

З’ясувалося, що 70% бабусь імітують захоплення побачивши онуків.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти #День бабусь і дідусів