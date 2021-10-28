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Позитивна вечірня нотка: веселі жарти для вашої посмішки

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Позитивна вечірня нотка: веселі жарти для вашої посмішки Новина оновлена 28 жовтня 2021, 17:54

Свіжа вечірня добірка найсмішніших жартів

Тільки жінка може поставити питання так, що як не відповідай — чоловік у дурнях. Простий приклад:

— От скажи, якби ти був одружений з іншою, ти б їй зрадив зі мною?

І де заражається ковідом наша еліта? У громадському транспорті не їздить, магазинами не ходить. Є лише одне пояснення: офіціанти плюють їм у їжу.

Всім відомо, що Ванга передбачила всі катаклізми у світі.

Але нікому невідомо, як дізнатися про ці передбачення до настання катаклізмів.

Якщо є школи міліції, чи повинні існувати і дитсадки?

У чому головна перевага горілки? Якщо ґрунтовно випити з доброю людиною, то побачиш перед собою двох добрих людей.

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