Позитивна вечірня нотка: веселі жарти для вашої посмішки
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Тільки жінка може поставити питання так, що як не відповідай — чоловік у дурнях. Простий приклад:
— От скажи, якби ти був одружений з іншою, ти б їй зрадив зі мною?
І де заражається ковідом наша еліта? У громадському транспорті не їздить, магазинами не ходить. Є лише одне пояснення: офіціанти плюють їм у їжу.
Всім відомо, що Ванга передбачила всі катаклізми у світі.
Але нікому невідомо, як дізнатися про ці передбачення до настання катаклізмів.
Якщо є школи міліції, чи повинні існувати і дитсадки?
У чому головна перевага горілки? Якщо ґрунтовно випити з доброю людиною, то побачиш перед собою двох добрих людей.