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Посміхнися і не сумуй: кумедні анекдоти на ранок п’ятниці

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Посміхнися і не сумуй: кумедні анекдоти на ранок п’ятниці

Нехай ваш ранок буде наповнений позитивною енергетикою

Судячи з жіночих сайтів, справжній чоловік постійно комусь повинен.

Правильно кажуть у народі, що з бідою треба ніч переспати… Але ж деякі примудряються з нею ще й одружитися!

- Вбивця був вихованою людиною!

- Чому ви так вирішили?

— Усі удари ножем завдані праворуч, а вилкою зліва.

Яка ще тобі відпустка!? Ти і так весь рік подорожуєш довкола сонця! Відпустку їй подавай…

Господь створив рух антиваксерів, щоб позбавити світ ідіотів.

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