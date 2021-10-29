Посміхнися і не сумуй: кумедні анекдоти на ранок п’ятниці
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Судячи з жіночих сайтів, справжній чоловік постійно комусь повинен.
Правильно кажуть у народі, що з бідою треба ніч переспати… Але ж деякі примудряються з нею ще й одружитися!
- Вбивця був вихованою людиною!
- Чому ви так вирішили?
— Усі удари ножем завдані праворуч, а вилкою зліва.
Яка ще тобі відпустка!? Ти і так весь рік подорожуєш довкола сонця! Відпустку їй подавай…
Господь створив рух антиваксерів, щоб позбавити світ ідіотів.