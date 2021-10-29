Трохи веселощів ніколи не завадить: свіжа добірка анекдотів
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 149
— Беню, я гарантую вам, що через п’ять років ми житимемо краще, ніж у Європі!
— А що в них станеться?
Змагання з метання молота. Один спортсмен іншому: "Дивись, он там на трибуні моя теща!"
Другий довго уважно дивиться, слинить палець, перевіряє напрямок вітру: «Спробуй, звичайно, але, мені здається, не докинеш».
Водолії — найдобріші на землі. Якщо знайдеться хтось добріший за водоліїв, вони його вб’ють, і знову будуть найдобріші.
Пройшов курс лікування від алкоголізму у найкращій приватній клініці. Лікування допомогло, на випивку грошей немає.
Щойно прочитав, Сонцю залишилося жити ще чотири мільярди років. Пам’ятається, під час мого дитинства писали про п’ять. Як швидко летить час…