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Трохи веселощів ніколи не завадить: свіжа добірка анекдотів

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Трохи веселощів ніколи не завадить: свіжа добірка анекдотів Новина оновлена 29 жовтня 2021, 12:26

Смішні анекдоти, які піднімуть настрій.

— Беню, я гарантую вам, що через п’ять років ми житимемо краще, ніж у Європі!

— А що в них станеться?

Змагання з метання молота. Один спортсмен іншому: "Дивись, он там на трибуні моя теща!"

Другий довго уважно дивиться, слинить палець, перевіряє напрямок вітру: «Спробуй, звичайно, але, мені здається, не докинеш».

Водолії — найдобріші на землі. Якщо знайдеться хтось добріший за водоліїв, вони його вб’ють, і знову будуть найдобріші.

Пройшов курс лікування від алкоголізму у найкращій приватній клініці. Лікування допомогло, на випивку грошей немає.

Щойно прочитав, Сонцю залишилося жити ще чотири мільярди років. Пам’ятається, під час мого дитинства писали про п’ять. Як швидко летить час…

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