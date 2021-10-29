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Ударна доза позитивних емоцій цього вечора: порція нових жартів

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Ударна доза позитивних емоцій цього вечора: порція нових жартів Новина оновлена 29 жовтня 2021, 18:06

Смішна добірка свіжих анекдотів, яка не дасть вам нудьгувати

- Дорога, прямо не знаю, що тобі подарувати на день народження...

- Ну, так міг би в мене запитати, чого я хочу!

- А чого ти хочеш?

- Сюрприз!

- Я б одружився з тобою, люба, але я думаю ви з моєю дружиною не зійдетесь характерами…

- Дорогий, я стала помічати, що Вовчик став вечорами затримуватися, від нього іноді пахне спиртним і, жах, жіночими духами. Тому, його треба терміново одружити!

- Люба, але невже не існує більш гуманного способу?

- Чоловіки дуже дурні. Уяви собі, щоразу, коли мені потрібні гроші, я влаштовую скандал чоловікові і погрожую поїхати до мами.

– І це діє?

- Звичайно, щоразу він дає мені гроші на квиток.

- Лікарю, зі мною щось не в порядку. Мені лише сорок років, але коли я дивлюсь у дзеркало, що бачу? Лисина, під очима мішки, зморшки, щоки висять, зуби роз’їхалися. Що в мене не гаразд?

- Ну, я точно не можу сказати, але, може, не все так погано? Принаймні зір у вас відмінний.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти