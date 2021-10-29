Ударна доза позитивних емоцій цього вечора: порція нових жартів
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- Дорога, прямо не знаю, що тобі подарувати на день народження...
- Ну, так міг би в мене запитати, чого я хочу!
- А чого ти хочеш?
- Сюрприз!
- Я б одружився з тобою, люба, але я думаю ви з моєю дружиною не зійдетесь характерами…
- Дорогий, я стала помічати, що Вовчик став вечорами затримуватися, від нього іноді пахне спиртним і, жах, жіночими духами. Тому, його треба терміново одружити!
- Люба, але невже не існує більш гуманного способу?
- Чоловіки дуже дурні. Уяви собі, щоразу, коли мені потрібні гроші, я влаштовую скандал чоловікові і погрожую поїхати до мами.
– І це діє?
- Звичайно, щоразу він дає мені гроші на квиток.
- Лікарю, зі мною щось не в порядку. Мені лише сорок років, але коли я дивлюсь у дзеркало, що бачу? Лисина, під очима мішки, зморшки, щоки висять, зуби роз’їхалися. Що в мене не гаразд?
- Ну, я точно не можу сказати, але, може, не все так погано? Принаймні зір у вас відмінний.